Takımlar, Aston Martin'in arka kanadını kopyalamaya hazır!

Haberi dinle

Aston Martin, geleneksel kenar plakalarından kurtulmayı amaçlayan kuralların alternatif bir yorumunu yaptı ve Macaristan Grand Prix'sine agresif bir arka kanat konsepti getirdi.

2022 kurallarının amacı, arkadaki araçlar için hava akışını bozan ve yakından takip etmeyi engelleyen girdap oluşumunun önlenmesiydi.

Aston Martin'in tasarımının, yarışları daha kötü hale getirebilecek bir gelişim yönü açtığına dair endişeler var ancak rakipleri, bu unsuru planlarında dikkate alamayacaklarını söylüyorlar.

Bunun yerine, eğer yeni kanat tasarımı performans açısından gerçekten bir adım atmalarını sağlayacaksa, o zaman bunu kullanıp kullanmayacaklarına karar vermelerini sağlayan tek faktörün bu olacağını belirttiler.

Motorsport.com tarafından bu gelişim yönünün 2022 kurallarının amacını bozacağına dair endişeler olup olmadığı sorulan Alpine sportif direktörü Alan Permane, "Şu anda bunu CFD'de deneyen dokuz takım daha olduğuna yemin edebilirim."

"Eğer daha hızlıysa, o zaman bundan dokuz tane daha göreceksiniz. Tamamen yasal olduğu sürece olmaması için bir sebep görmüyorum."

"Kuralların niyeti ile ilgili konuyu anlıyorum ama biz sadece hızlı ve dayanıklı olmasını istiyoruz."

"Bu niyeti bozup bozmadığını çözmesi gereken FIA ve Formula 1. Bu konuda bu yıl yapılabilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Eğer daha hızlıysa yakın zamanda daha fazlasını göreceğinize eminim." dedi.

Ferrari yarış direktörü Laurent Mekies, "FIA'ya sordularsa ve yasal olduğu söylendiyse, o zaman herkes dener. Eğer daha hızlıysa araçlara getirilecektir." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull takım patronu Christian Horner, "Asıl önemli olan kurallara uyması."

"İlginç olan başka bir yol açıyor. Belki bir kez olsun tam tersi olmaz ve biz Aston Martin'den bir şey kopyalarız." dedi.

FIA ve F1, takımların performans artırmak için kuralların amacını çiğneyen tasarımlar oluşturmaları durumunda harekete geçmekten çekinmeyeceklerini açıklamıştı.

Bunun için, FIA ve FOM takımlarından oluşan F1 Komisyonu, hemen yürürlüğe girecek bir kural değişikliği için oy kullanabilir.

Bunun olması içinse mevcut 30 oydan 28'i ile nitelikli çoğunluğun oluşması gerekiyor.

Fakat Aston Martin takım patronu Mike Krack, kuralları değiştirmek için harekete geçilmesinden endişe duymuyor.

Krack, "Kanat ya da fikir gelişimini göstermek için normalde son dakikaya kadar beklemezsiniz."

"Kabul edilecek bir şey olup olmadığını anlamak için tüm bu süreçte FIA ile iletişim halindeydik ve kabul edildi. Bu, 'tamamdır bunu kullanıyoruz' dediğimiz nokta oldu."

"Bence özel bir şey yok. Bu kuralların bir uyarlaması. Kanadı FIA ile birlikte buna göre geliştirdik."

"Nitelikli çoğunluktan, kuralların değişmesinden veya bu tür tasarımlara izin verilmemesinden endişeli değilim. Bununla baş edeceğiz." dedi.