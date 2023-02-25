Rakip takımların gözü Aston Martin'de!

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Bahreyn'deki sezon öncesi testler başlamadan önce bile Aston Martin'in rüzgar tüneli verileriyle alakalı çok iyi yorumlar vardı.

Testin üçüncü gününe girilirken araçların gerçek performansını yorumlamak hâlâ zor olsa da, rakip sürücüler ve takımlar Alonso'nun hem yarış hem de sıralama temposu göz önüne alındığında, Aston Martin'in bu sezon "izlenmesi gereken takımlardan birisi" olduğunu düşünüyorlar.

Cuma gününün tamamında pisti çifte şampiyonuyla paylaşan Alfa Romeo pilotu Zhou, "Aston Martin'in bir adım ileri gittiği ortada."

"Alonso iki gün boyunca, her iki koşulda da çok rekabetçi görünüyordu. Bence orta gruptaki en iyi isimlerinden biri olacak." dedi.

Zhou, Pirelli'nin en yumuşak C5 lastikleriyle de olsa Cuma gününü lider tamamlamıştı.

Çinli sürücü, kendileriyle alakalı şöyle dedi: "Görünüşe bakılırsak biz de onlar gibi ileri gitmeyi başardık ve iki gündür biraz daha hızlı görünseler de yakınız."

"Hâlâ geliştirebileceğimiz alanlar olduğunu hissediyorum. Dolayısıyla yine sıkı bir mücadele olacak."

Felipe Drugovich, Aston Martin AMR23 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Kevin Magnussen de dikkatini çeken bir takım olup olmadığı sorulduğunda Aston Martin'i işaret etti.

"Bence Aston Martin hızlı görünüyor. Sürekli iyi yarış simülasyonları yapıyor gibiler."

"En hızlı tur denemesi yapmaya çalıştıklarında da bunu başarıyorlar. Kısacası büyük bir adım atmış durumdalar."

"Yine de neler olacağını söylemek için erken."

Alpine'den Esteban Ocon da benzer görüşü paylaşıyor ancak daha temkinli davranıyor.

"Bence bir sonuca varmak için henüz erken."

"Bu araçlarla, beş saniye daha yavaşken bir çırpıda beş saniye daha hızlı gidebilirsiniz. Yani yakıt yükleri, enerji yönetimi ve hangi motor modunun kullanıldığını tam olarak söylemek zor."

"Şu anda kesinlikle rekabetçi görünüyorlar fakat Williams da rekabetçi görünüyor. Bence her zaman olduğu gibi yakın bir mücadele olacak."