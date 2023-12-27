Rakip takımlar Red Bull'un "yavaşlatılmasını" istemiyor

Max Verstappen'in öncülüğünde Red Bull Racing, bu yıl birçok yeni rekora imza attı; Hollandalı pilot 22 yarışın 19'unu kazanırken iki zafer de takım arkadaşı Sergio Pérez'e gitti.

Dolayısıyla RB19, Formula 1 tarihindeki en başarılı araç oldu ve %95,45'lik başarı oranıyla yeni bir rekora imza attı.

Milton Keynes merkezli takımın hakimiyeti, bazı taraftarların güç dengesini değiştirecek önlemler alınmasını istemesine yol açtı.

Ancak Red Bull Racing'in rakipleri buna yanaşmıyor.

Speedweek'in haberine göre Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, "Ben 'performans dengesi' ya da benzeri müdahalelerin hayranı değilim." dedi.

Vasseur, rüzgar tüneli kısıtlamalarının zaten etki etmeye başlayacağını ve bunun yeterli olduğunu belirtti.

McLaren takım patronu Andrea Stella da benzer bir görüşe sahip.

Stella, "Yardım istemiyoruz, kendi gücümüzle zirveyle aramızdaki farkı kapatmak istiyoruz."

"Bu mücadeleyi seviyoruz, önümüzdeki yıllarda kendimizi bu alanda en iyi seviyeye getirmek istiyoruz." dedi.

Red Bull Racing Takım Patronu Christian Horner ise aradaki farkın kendiliğinden kapanacağını yineledi.

"Gelecek yıl grid biraz daha yakınlaşacak. Bu yüzden rehavete kapılamayız."

"Rakiplerimizin hepsi harika takımlar. McLaren, Ferrari ve Mercedes sezon sonuna doğru iyi bir form yakaladılar."

"Bu yüzden büyük takımların gelecek yıl çok güçlü olacağını düşünüyorum."