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Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Ferrari-FIA anlaşmasını öğrenmek için başvuruda bulundu!

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Mercedes, Ferrari-FIA anlaşmasını öğrenmek için başvuruda bulundu!
Ekleyen:
, Editör
4 Mar 2020 07:23

Başta Mercedes olmak üzere F1'deki takımların büyük bir kısmı, Ferrari-FIA arasındaki anlaşmayı öğrenmek için FIA'ya başvuruda bulundu.

FIA, testlerin ardından cuma akşamı bir anda Ferrari'nin 2019 güç ünitesiyle alakalı incelemenin tamamlandığını, bu konuda Ferrari ile özel bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu ve konuya dair ayrıntılı bir açıklama yapmaktan kaçındı. Ancak kullanılan sözler nedeniyle doğal olarak neler olduğuna dair şüpheler ortaya çıktı.

Açıklamada Ferrari'nin motorunda hile yaptığından bahsedilmedi. Ancak aynı şekilde Ferrari motorunun tam olarak kurallara uygun olduğundan da bahsedilmedi. 

Anlaşmanın taraflar arasında gizli kalacağının duyurulması rakip takımların tepkisini çekerken, hiçbir takım bu konuda açıklama yapmak istemedi ancak bundan son derece rahatsız olduklarını söylediler.

Bununla birlikte bu anlaşmayla ilgili detayları öğrenmek isteyen takımlar, bu yönde ilk adımı attılar.

Auto Bild'e göre Mercedes takım patronu Toto Wolff, FIA'ya bu konuda bir mektup yazdı ve motor detaylarının açıklanmasını istedi.

Ralf Bach'e göre FIA'ya böyle bir talepte bulunulabilmesi için diğer takım patronlarının imzası gerekiyordu ve Ferrari ile, müşteri takımları Alfa Romeo-Haas takımları hariç herkes imzayı attı. Bundan ötürü de FIA'ya gönderildi.

Bach'a göre Wolff, bu mektupta FIA'yı kötü yönetimle suçluyor ve Ferrari ile ilgili tüm detayların açıklanmasını istiyor.

FIA'nın şimdi ne yapacağı merak konusu.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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