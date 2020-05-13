Rakamlarla Sebastian Vettel'in Ferrari dönemi
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Sebastian Vettel ve Ferrari, 6 senelik birlikteliğin ardından 2020 sezonu sonunda yollarını ayıracaklarını resmen duyurdular. Vettel'in Ferrari'de geçirdiği dönemi, araçlarını ve istatistikleri sizler için derledik.
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2015 - Ferrari SF15-T
1/5
Fotoğraf: Sutton Images
Yarış sayısı : 19
Galibiyet : 3
Pole pozisyonu : 1
Podyum : 13
Hızlı tur : 1
Şampiyona : 3. (278 puan)
2016 - Ferrari SF16-H
2/5
Fotoğraf: Ferrari
Yarış sayısı : 20
Galibiyet : 0
Pole pozisyonu : 0
Podyum : 7
Hızlı tur : 3
Şampiyona : 4. (212 puan)
2017 - Ferrari F70H
3/5
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Yarış sayısı : 20
Galibiyet : 5
Pole pozisyonu : 4
Podyum : 13
Hızlı tur : 5
Şampiyona : 2. (317 puan)
2018 - Ferrari SF71H
4/5
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Yarış sayısı : 21
Galibiyet : 5
Pole pozisyonu : 5
Podyum : 12
Hızlı tur : 3
Şampiyona : 2. (320 puan)
2019 - Ferrari SF90
5/5
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Yarış sayısı : 21
Galibiyet : 1
Pole pozisyonu : 2
Podyum : 9
Hızlı tur : 2
Şampiyona : 5. (240 puan)
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|Basile Davoine
Rakamlarla Sebastian Vettel'in Ferrari dönemi
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