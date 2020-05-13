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Formula 1 / En iyiler listesi

Rakamlarla Sebastian Vettel'in Ferrari dönemi

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Rakamlarla Sebastian Vettel'in Ferrari dönemi
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
13 May 2020 06:02

Sebastian Vettel ve Ferrari, 6 senelik birlikteliğin ardından 2020 sezonu sonunda yollarını ayıracaklarını resmen duyurdular. Vettel'in Ferrari'de geçirdiği dönemi, araçlarını ve istatistikleri sizler için derledik.

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2015 - Ferrari SF15-T

2015 - Ferrari SF15-T
1/5

Fotoğraf: Sutton Images

Yarış sayısı : 19

Galibiyet : 3

Pole pozisyonu : 1

Podyum : 13

Hızlı tur : 1

Şampiyona : 3. (278 puan)

2016 - Ferrari SF16-H

2016 - Ferrari SF16-H
2/5

Fotoğraf: Ferrari

Yarış sayısı : 20

Galibiyet : 0

Pole pozisyonu : 0

Podyum : 7

Hızlı tur : 3

Şampiyona : 4. (212 puan)

2017 - Ferrari F70H

2017 - Ferrari F70H
3/5

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Yarış sayısı : 20

Galibiyet : 5

Pole pozisyonu : 4

Podyum : 13

Hızlı tur : 5

Şampiyona : 2. (317 puan)

2018 - Ferrari SF71H

2018 - Ferrari SF71H
4/5

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yarış sayısı : 21

Galibiyet : 5

Pole pozisyonu : 5

Podyum : 12

Hızlı tur : 3

Şampiyona : 2. (320 puan)

2019 - Ferrari SF90

2019 - Ferrari SF90
5/5

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Yarış sayısı : 21

Galibiyet : 1

Pole pozisyonu : 2

Podyum : 9

Hızlı tur : 2

Şampiyona : 5. (240 puan)

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
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Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Basile Davoine

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