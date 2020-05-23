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Formula 1 / Özel Haber

Rakamlarla Kimi Raikkonen'in kariyeri

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Rakamlarla Kimi Raikkonen'in kariyeri
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
23 May 2020 18:41

Kimi Raikkonen, 2005'te bu hafta sonu pole pozisyonundan başladığı Monaco GP'de zafere ulaşmıştı. Biz de Fin sürücünün kariyer istatistiklerini sizler için özetledik.

2007 Formula 1 Dünya Şampiyonu

Kimi Raikkonen celebrating his title on the podium at the 2007 Brazilian GP.

Kimi Raikkonen celebrating his title on the podium at the 2007 Brazilian GP.

Photo by: Sutton Images

Raikkonen, Formula 1 tarihinde yer alan 33 şampiyondan birisi. O, Formula 1'deki tek şampiyonluğunu McLaren pilotları Fernando Alonso ve Lewis Hamilton ile mücadele ettiği 2007'de Ferrari ile kazandı.

Şampiyon sezonun son yarışı Brezilya'ya kadar belli olmamıştı. Orada alınan sonuçlarla Raikkonen, Alonso ve Hamilton'ın sadece 1 puan önünde şampiyonluğu kazandı.

O sene McLaren içerisinde yaşananlar kendileri için büyük bir fırsatın kaçmasına neden olsa da, Raikkonen 6 yarış galibiyeti ile en çok kazanan isimdi. Hem Raikkonen'in hem de McLaren pilotlarının 12'şer podyum sonucu vardı.

Raikkonen, aradan geçen 13 seneye rağmen Ferrari'nin son dünya şampiyonu unvanına sahip olmaya devam ediyor.

312 yarış startı

Kimi Raikkonen in his first GP with Sauber at the 2001 Australian GP.

Kimi Raikkonen in his first GP with Sauber at the 2001 Australian GP.

Photo by: Brousseau Photo

Raikkonen, 2001 ve 2019 yılları arasında Formula 1'de geçirdiği dönemde toplam 312 yarışa katıldı ve en çok yarışma rekorunu elinde bulunduran Rubens Barrichello'dan sadece 10 yarış eksiğe sahip. Bu sene başlayıp da 10'dan fazla yarış olursa Raikkonen ilginç bir şekilde en çok yarışan F1 pilotu rekorunu ele geçirecek.

Raikkonen ilk yarışına 2001'de Sauber ile Avustralya GP'de çıktı. Raikkonen yarışa 13. sıradan başladı ve 7. sırada yarışı noktaladı ancak Olivier Panis'in sarı bayrak ihlali nedeniyle 25 sn ceza almasının ardından 6. sıraya yükseldi. Yani Raikkonen kariyerine puanlarla başladı.

21 Yarış Zaferi

Kimi Raikkonen takes the checkered flag

Kimi Raikkonen takes the checkered flag

Photo by: DaimlerChrysler

Raikkonen, Formula 1'de kazandığı 21 yarış zaferi ile en çok yarış kazananlar listesinde 15. sırada yer alıyor. Onun önünde 1 galibiyet farkla Damon Hill, arkasında ise yine 1 galibiyet farkla Mika Hakkinen yer alıyor.

Raikkonen'in ilk yarış zaferi 2003 Malezya'da McLaren-Mercedes adına yarışırken gelmişti. Kimi o yarışa 7. sıradan başlamıştı ve pek beklenmeyen bir yarışta kazanmayı başardı.

İlk turda 4. sıraya yükselen Raikkonen 3. turda Nick Heidfeld'i geçti ve McLaren'ın iyi stratejisi ile kazandı.

Galeri: Kimi Raikkonen'in F1 zaferleri >>

103 Podyum (Tüm zamanların 5.'si!)

Happy Kimi

Happy Kimi

Photo by: DaimlerChrysler

Raikkonen'in en güçlü olduğu alanlardan birisi podyum sonucu oldu. Raikkonen kariyerinde 103 defa podyuma çıktı ve bu katıldığı F1 yarışlarının % 33'ünde podyuma çıktığı manasına geliyor. Raikkonen ayrıca 103 podyum ile en çok podyum kazanan ilk 5 pilot içerisinde yer alıyor. Onun önünde 3 podyum farkla Alain Prost yer alıyor.

Fin sürücü istatistikleri pek umursamıyor olsa da, mevcut gridde şu an için onun podyum istatistiğini zorlayacak bir isim var gibi görünmüyor. Ona en yakın olan isim 45 podyum ile Valtteri Bottas.

18 Pole Pozisyonu

Raikkonen’s last pole position was at the 2018 Italian GP

Raikkonen’s last pole position was at the 2018 Italian GP

Photo by: Alessio Morgese / Luca Rossini

Raikkonen 312 yarışın 44'üne ilk çizgiden, 18'ine ise pole pozisyonundan başladı.

Raikkonen, 18 pole pozisyonu ile Mario Andretti ve Rene Arnoux ile 15. sırada bulunuyor. Ona mevcut gridde en yakın olan isim 11 pole pozisyonu ile Bottas. Tabii ki hem Sebastian Vettel, hem de Lewis Hamilton'ın zaten önünde olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Raikkonen son pole pozisyonu 2018 İtalya GP'de Ferrari ile gelmişti. Raikkonen o yarışın büyük çoğunluğunu lider götürse de Lewis Hamilton ve Mercedes'in stratejisine yenilmekten kurtulamamıştı.

46 Hızlı Tur

Kimi Raikkonen, Ferrari SF71H

Kimi Raikkonen, Ferrari SF71H

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Raikkonen, yarışlarda elde ettiği 46 hızlı tur ile tüm zamanlar listesinde 3. sırada yer alıyor. Onun önünde Lewis Hamilton ve Michael Schumacher yer alıyor. Sebastian Vettel, Raikkonen'in 8 hızlı tur gerisinde.

Raikkonen en son hızlı turunu 2018 Avusturya GP'de almıştı. O yarışta 2. oldu.

Daha fazla galibiyet alabilir mi?

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

İşler biraz farklı ilerleseydi, Raikkonen tabii ki daha fazla yarış kazanabilirdi. Raikkonen şu ana kadar 83 yarışta lider gitti ve bu rekorla tüm zamanlar listesinde 7. sırada, Alonso ve Prost'un sadece bir yarış gerisinde yer alıyor. Ancak her ikisinin yarış galibiyeti sayısı Raikkonen'den daha fazla.

Raikkonen'in lider giderken mekanik sorunla yarış dışı kaldığı 3 yarış bulunuyor. Raikkonen'in F1'de daha fazla yarış kazanıp kazanamayacağı Alfa Romeo'nun performansına ve Raikkonen'in şansına bağlı olacak gibi görünüyor.

İstatistikler

Toplam

Katıldığı yarış hafta sonu

316

Yarış startı

312

Galibiyet

21

Pole pozisyonu

18

Hızlı tur

46

Hat tricks (Pole pozisyonu + Galibiyet + Hızlı Tur)

2

Podyum

103

İlk çizgi

44

Puan kazandığı yarış sayısı

213

Yarıştığı tur sayısı

16551

Kat ettiği mesafe (km)

82242

Lider gittiği yarış sayısı

83

Lider gittiği tur sayısı

1305

Lider gittiği mesafe (km)

6612

Puan

1859

Şampiyonluk

1

Kaynaklar:

Forix.com

Motorsport Stats: https://results.motorsportstats.com/drivers/kimi-raikkonen/career

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Seri Formula 1
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Editör Jan Sergeant

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