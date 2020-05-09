Raikkonen'in sponsoru, F1 anlaşmasını askıya aldı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pek çok şirketi olumsuz etkiledi ve bu şirketler arasında Formula 1'de çeşitli takım ya da pilotlara sponsor olan ekipler de yer alıyor.

Kimi Raikkonen, Finlandiyalı Iloq markası tarafından destekleniyor ve bu şirket, kendisiyle birlikte geçen yıl Alfa Romeo ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Raikkonen yapılan anlaşma kapsamında bu şirketin marka elçisi haline geldi.

Ancak Iloq, mevcut krizden etkilenen şirketlerden birisi ve Formula 1'e yaptığı yatırımların karşılığını alamadıkları için nasıl bir yol izleyeceklerini düşünüyorlar.

Şirket şimdilik Raikkonen ve Alfa Romeo ile olan F1 anlaşmasını askıya aldı.

Konu hakkında konuşan Iloq'un patronu Heikki Hultunen, konu hakkında endişeli olduklarını kabul etti.

Ilta Sanomate gazetesine konuşan Hultunen, “Şimdi acele davranmak ve işbirliğini tamamen durdurmakla ilgili konuşmak istemiyorum. Ama eğer Formula 1 devam etmezse, hedeflerimize ulaşmak için yeni yollar aramamız gerekiyor."

"Markamız basında ve yarışlarda temsil edildiğinde faydasını görüyoruz. Şu noktada yapabileceğimiz pek fazla şey olmadığı için bekleme modundayız." dedi.

2007 dünya şampiyonu Raikkonen'in kaskında ve şapkasında Iloq markası yer alıyor.

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