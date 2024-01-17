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Raikkonen'in oğlu simülatör çalışmalarına başladı

Kimi Raikkonen'in oğlu Robin, Maranello'da simülatör çalışması yapmaya başladı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Kimi Raikkonen'in oğlu Robin Raikkonen ve antrenman koçu Mark Arnall

2021 sezonunun ardından Formula 1 kariyerine son noktayı koyan eski dünya şampiyonu Kimi Raikkonen, Ocak ayı sonunda 9 yaşına girecek olan oğlu Robin'in kariyerinin ilk aşamalarıyla ciddi şekilde ilgileniyor.

2007 F1 şampiyonunun ailesi, daha şimdiden genç karting sürücüleri için en uygun koşulların bulunduğu İtalya'ya taşınmaya hazırlanıyor.

Bugün Robin ve babasının sosyal medya hesabından, her ikisinin de Maranello'daki bir simülatör üzerinde çalıştığı kısa bir video yayınlandı.

 

Maranello deyince akla Ferrari gelebilir fakat ikilinin çalıştığı simülatör Ferrari'nin değildi. Bunun yerine bağımsız Sim Maranello şirketinin ekipmanını kullandılar.

Kimi, videoda, "Robin ile Sim Maranello'da harika bir gün geçirdik."

"Robin, simülatördeki hız hissini sevdi ve yeni sezon öncesinde iyi bir antrenman seansı oldu."

"Bu simülatörleri ben de denedim ve direksiyon arkasındaki hislerin doğruluğundan etkilendim."

"Hâlâ -ondan- biraz daha hızlıyım ama bu uzun sürmeyecek, oğlum çok hızlı." dedi.

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