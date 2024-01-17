Raikkonen'in oğlu simülatör çalışmalarına başladı
Kimi Raikkonen'in oğlu Robin, Maranello'da simülatör çalışması yapmaya başladı.
2021 sezonunun ardından Formula 1 kariyerine son noktayı koyan eski dünya şampiyonu Kimi Raikkonen, Ocak ayı sonunda 9 yaşına girecek olan oğlu Robin'in kariyerinin ilk aşamalarıyla ciddi şekilde ilgileniyor.
2007 F1 şampiyonunun ailesi, daha şimdiden genç karting sürücüleri için en uygun koşulların bulunduğu İtalya'ya taşınmaya hazırlanıyor.
Bugün Robin ve babasının sosyal medya hesabından, her ikisinin de Maranello'daki bir simülatör üzerinde çalıştığı kısa bir video yayınlandı.
Maranello deyince akla Ferrari gelebilir fakat ikilinin çalıştığı simülatör Ferrari'nin değildi. Bunun yerine bağımsız Sim Maranello şirketinin ekipmanını kullandılar.
Kimi, videoda, "Robin ile Sim Maranello'da harika bir gün geçirdik."
"Robin, simülatördeki hız hissini sevdi ve yeni sezon öncesinde iyi bir antrenman seansı oldu."
"Bu simülatörleri ben de denedim ve direksiyon arkasındaki hislerin doğruluğundan etkilendim."
"Hâlâ -ondan- biraz daha hızlıyım ama bu uzun sürmeyecek, oğlum çok hızlı." dedi.
Son Haberler
Red Bull'un simülatör pilotu Dennis: "Verstappen, 2024'ü domine edecek"
Red Bull'un simülatör pilotu Dennis: "Verstappen, 2024'ü domine edecek" Red Bull'un simülatör pilotu Dennis: "Verstappen, 2024'ü domine edecek"
Brundle, Verstappen'in büyük pilotların karışımı olduğunu düşünüyor
Brundle, Verstappen'in büyük pilotların karışımı olduğunu düşünüyor Brundle, Verstappen'in büyük pilotların karışımı olduğunu düşünüyor
McLaren, Red Bull/AlphaTauri arasındaki ilişki nedeniyle F1'i harekete geçmeye çağırıyor
McLaren, Red Bull/AlphaTauri arasındaki ilişki nedeniyle F1'i harekete geçmeye çağırıyor McLaren, Red Bull/AlphaTauri arasındaki ilişki nedeniyle F1'i harekete geçmeye çağırıyor
BMW, Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışacağı yeni Dünya Superbike motosikletini tanıttı
BMW, Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışacağı yeni Dünya Superbike motosikletini tanıttı BMW, Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışacağı yeni Dünya Superbike motosikletini tanıttı
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar