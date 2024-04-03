Raikkonen'in oğlu kartingde kazanmaya devam ediyor

Kimi'nin 9 yaşındaki oğlu Robin Raikkonen, geçtiğimiz günlerde kartingde bir zafer daha kazandı: RM Micro sınıfı yarışı, Zürih yakınlarındaki bir karting pistinde yapıldı.

Robin diğer on genç sürücünün önünde yer aldı ve bir hafta önceki başarısını tekrarladı; o zaman da aynı pistte pole pozisyonundan başlamış ve Frühlings Kart Cup Wohlen, yani "Bahar Karting Kupası " adlı İsviçre serisinin ilk yarışını kazanmıştı.

Robin'in başarıları sadece anne ve babasını değil, onun taraftarlarını da mutlu etti.

Kimi her zaman olduğu gibi oğluna yardım ederek hem koçluk ve mekanikerlik görevlerini yerine getirdi.

Raikkonen Junior, vaftiz babası ve Ferrari'den beri Kimi'nin en iyi arkadaşlarından biri olan Gino Rosato tarafından, "Robin'le gurur duyuyorum! Böyle devam et, Formula 1 seni bekliyor!" diyerek övüldü.

Bu arada, Robin Raikkonen'in ailesi tarafından yönetilen kendi sosyal medya hesabı var ve burada taraftarlardan pek çok övgü alıyor.