Raikkonen'in oğlu karting çalışmalarına hız verdi

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2007 F1 dünya şampiyonu Kimi Raikkonen'in 7 yaşındaki oğlu Robin Raikkonen babasının izinden gidiyor ve karting ile ciddi şekilde ilgileniyor.

Geçen yılın sonbahar aylarında, ilk başarılarını elde eden genç sürücü, kışın da antrenmanlarına ara vermedi.

Uzun yıllar Ferrari için çalışan ve Kimi'nin en iyi arkadaşlarından biri olan Gino Rosato, geçtiğimiz hafta sonu Milano yakınlarındaki 7 Laghi Kart yarış pistinde çekilen birkaç fotoğrafı paylaştı.

Bu fotoğraflardan birinde Robin, babası ve Gino'nun birlikte olduğu görülüyor. Diğer fotoğrafta Robin araç sürüyor, üçüncü fotoğrafta ise küçük Raikkonen daha şimdiden hayranlarına imza dağıtıyor.

Rosato, harika bir gün geçirdiğini söyleyip, "Yedi yaşındaki küçük Ace'i 110 tur atarken gördüm. İçimde tüm bunları daha önce görmüşüm gibi bir his var: çok sessiz, pek sosyal değil ve her zaman biraz sıkılmış gibi görünüyor."

"Babası gibi 'Beni yalnız bırakın! Aracım nerede' gibi davranıyor ve [aracın direksiyonuna geçer geçmez] sihir başlıyor."

"Pistte çok ama çok hızlı ve doğal bir yeteneği olduğunu görebiliyorsunuz. Formula 1 hazır olun: işte geliyoruz!" diye ekledi.