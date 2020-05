Raikkonen'in insanların yanıldığını kanıtladığı yarış: 2018 Amerika GP

Yarışın ardından Raikkonen Ferrari ekibine, "Sonunda ****" diyerek teşekkür etmişti. 2007 Dünya Şampiyonu Raikkonen, tam 113 yarış sonra podyumun en üst basamağına çıktı ve muhtemelen bu, F1'deki son zaferi olarak kalacak.

Bu, Raikkonen'in uzun zamandır beklediği bir zaferdi ancak Ferrari'deki koltuğunu korumasına yardımcı olmadı. Raikkonen, 39 yaşına girmesinden sadece birkaç hafta sonra F1 dünyasına hâlâ kazanabileceğini göstermiş oldu.

Raikkonen'in Ferrari ile ikinci dönemi oldukça zorlu geçti. İki senelik aranın ardından 2012'de Lotus'la F1'e dönen Raikkonen, orada parlak bir dönem geçirmesinin ardından 2014'te Felipe Massa'nın yerine Fernando Alonso'nun takım arkadaşı olarak Ferrari'ye geçiş yaptı.

Ferrari'nin turbo V6 motorların ilk sezonunda zorlandığı dönemde Raikkonen, pek etkileyici performans sergileyememişti. Raikkonen o sezon Alonso'nun çok gerisinde kaldı ve şampiyonayı 12. sırada tamamladı.

2015'te Sebastian Vettel'in takıma katılmasının ardından Raikkonen biraz iyileşti ancak takımdaki ikinci dönemindeki ilk 3 sezonunda sadece 7 defa podyuma çıkabildi.

Buna rağmen Raikkonen, sürekli olarak F1 kariyerinin sonuna geldiği iddialarına rağmen Ferrari'de tek senelik anlaşmalarla devam ediyordu.

2017'de yeni kuralların gelmesinin ardından Raikkonen'in performansı daha da iyileşti. Raikkonen Monaco'da pole pozisyonunu kazandı. Bu, neredeyse 9 sene sonra gelen ilk pole pozisyonuydu. Ancak pit stoptan sonra birkaç tur trafikte kalan Raikkonen, geç pit stop yapan Vettel'in gerisine düştü. Muhtemel bir zaferi kaybeden Raikkonen, bu yüzden podyumda oldukça üzgündü.

2018'de Raikkonen podyum sonuçları almaya devam etti ancak yine galibiyet kazanamıyordu. Bir başka fırsat Monza'da yakalandı. Raikkonen, Vettel'in hava koridoru yardımıyla sürpriz bir pole pozisyonu kazandı. Bu durumdan rahatsız olan Vettel, yarışın başında spin atarak gerilere düşerken Raikkonen yarışın çoğunu lider götürdü. O yarışta Valtteri Bottas, takım arkadaşı Lewis Hamilton'a yardımcı olmak için uzun bir süre pistte kaldı ve bu taktik işe yaradı. Pit stoptan sonra Bottas'ı geçemeyen Raikkonen Hamilton'la fark açamadı ve Hamilton, yarışın bitmesine yaklaşık 10 tur varken Raikkonen'i geçerek yarışı kazandı.

Ferrari, Monza yarış hafta sonundan önce Raikkonen'i seneye takımda olmayacağı konusunda bilgilendirmişti. Takım, Sebastian Vettel'in yanında Charles Leclerc'i yarıştırmaya karar verdi. Her şeye rağmen Raikkonen'in geride kalan yılların ardından Ferrari dönemini yüksekte bitirme şansı devam ediyordu.

Vettel'in 2018'deki şampiyonluk mücadelesi, sezonun ikinci yarısında yaşananlarla sona ermişti. Vettel son sıkıntıyı Amerika'da yaşadı. Antrenman seansında kırmızı bayrak altında hız yaptığı gerekçesiyle 3 sıra grid cezası alan 5. sıradan başlayan Vettel, yarışın ilk turunda Daniel Ricciardo ile yaşadığı temas sonucu bir kez daha spin attı ve gerilere düştü.

Bunun sonucunda Raikkonen, aynı Monza'da olduğu gibi ön tarafta tek başına mücadele etmek zorunda kaldı. İkinci sıradan başlayan Raikkonen, harika bir startla pole pozisyonundan başlayan Hamilton'ı geride bıraktı ve önde kalmayı başardı.

11. turda Ricciardo'nun yolda kalması sonucu sanal güvenlik aracı devreye girdiğinde Hamilton, Raikkonen'in 1.5 sn gerisindeydi. Mercedes zarları atan taraf oldu ve Hamilton'ı iki pit stop stratejisine geçirdi. Ferrari ise Raikkonen'le orijinal planını korudu ve tek pit stopla devam etti.

Bu karar ilk başta Mercedes ustalığı gibi göründü çünkü Hamilton, Raikkonen'in sadece 8 sn arkasında daha yeni lastiklerle piste döndü ve çok hızlı bir şekilde liderle farkı kapattı. Ancak Raikkonen sert savunma yaparak 3 tur boyunca Hamilton'ı arkasında tuttu ve ardından pite geldi.

Raikkonen'in önceki turlarda Hamilton'ı arkasında tutması kritikti. Mercedes pilotu o turlarda geçebilmek için lastiklerini kullanmasını sağladı. Raikkonen'in pitinden sonra önü açılan Hamilton, fark açamıyordu ve git gide tur zamanları düşmeye başladı. Raikkonen ise arkada daha yeni lastiklerle fark kapatıyordu.

Hamilton 2. kez pite gelene kadar, Raikkonen aradaki farkı 7 saniyeye kadar düşürdü. Böylece pitten sonra Hamilton'ın ciddi fark kapatması gerekecekti. Hamilton için durumu daha karmaşık hale getiren sebeplerden birisi de, Raikkonen gibi tek pit stop yapan Max Verstappen'in orada olmasıydı.

Verstappen, Raikkonen'e baskı kurmuştu ancak bu baskı yarışın bitmesine 7 tur kala hafifledi. Onun arkasında Hamilton vardı ve galibiyet için üçlü mücadele olacaktı. Hamilton, iki pilotu birden geçebilirse, o yarışta dünya şampiyonluğunu ilan edecekti.

Ancak Verstappen, Hamilton'a yol verme taraftarı değildi. 12 ay önce aynı yarışta aldığı ceza sonucu kaybettiği podyumun acısını çıkarmak istiyordu. Hamilton geçmeye çalışsa da, Verstappen yerini korumayı başardı.

Damalı bayrak sallandığında, Raikkonen 2013 sezonunun ilk yarışı olan Avustralya GP'den sonra ilk zaferini kazanmıştı. Telsizden yarış mühendisi tebrik ederken, iki eli birden havada olan Raikkonen, "Evet, teşekkürler. Sonunda ****. Teşekkürler çocuklar." şeklinde cevap verdi.

Raikkonen'in uzun zaman sonra gelen bu galibiyetini kutlamak için tüm Ferrari ekibi kapalı parka geldi. Herkes çok mutluydu ancak podyumda Raikkonen bildiğimiz gibi pek duygularını göstermedi. Raikkonen, zorunlu fotoğraf haricinde sürekli güneş gözlüğünü taktı. Podyum kutlamasının sonunda doğal olarak şampanyayı ilk kapan ve patlatan isim Raikkonen oldu.

Yarış sonrası röportajda Raikkonen'in çok uzun süren galibiyet süreci, doğal olarak gündem maddesiydi. Raikkonen bunun kendisi için büyük bir sorun olmadığını ancak yine de kendisine karşı olan algının değişmesi nedeniyle mutlu olduğunu söyledi.

Raikkonen, "Bu durum diğer insanlar için daha büyük dert olmuştu. Kazanabilirsek, kazanırız. Kazanamazsak da hayatımda pek bir şey değişmez."

"Mutluyum çünkü buraya kazanmak için geliyoruz. En büyük değişiklik, insanların size olan bakışlarında oluyor. Açıkçası mutluyum çünkü bazı insanların hatalı olduğunu kanıtlamış oldum." demişti.

Bu, Ferrari'nin 2018'de aldığı son zafer oldu. Raikkonen, Maranello'daki ikinci dönemini yükselişte kapatmış oldu. Vettel o sezonun son 8 yarışında 104 puan alabilirken, Raikkonen 108 puan toplamış ve şampiyonada 3. olmuştu. Bu, Raikkonen'in 2012'den sonraki en iyi şampiyona sonucuydu.

Artık 40 yaşında olan ve orta grupta Alfa Romeo ile mücadele eden Raikkonen'in F1 kariyerini sonlandırmadan önce bir daha podyuma çıkması pek olası görünmüyor.

Ancak bu durum, Kimi'nin COTA'daki son zaferini, hem kendisi hem de Ferrari ile mutlu son olması açısından daha özel kıldı.

(L to R): Max Verstappen, Red Bull Racing, Carlo Santi, Ferrari Race Engineer, Race Winner Kimi Raikkonen, Ferrari and Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 celebrate on the podium

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images