Raikkonen'in inanılmaz başarısı Lotus'u neredeyse iflas ettiriyormuş

Takımla tek Dünya Şampiyonluğunu 2007'de kazanan Raikkonen, 2009 sonunda Ferrari'den ayrıldıktan sonra Formula 1'e ara verdi ve NASCAR'da boy göstermenin yanı sıra ralli yarışlarına katıldı.

Spora dönüşünü 2012 yılında Lotus-Renault ile iki yıllık bir sözleşme imzalayarak yaptı.

İki yıl boyunca 390 puan toplayarak takım için olağanüstü bir performans sergiledi. 2012 Abu Dabi Grand Prix'sinde ve 2013 Avustralya Grand Prix'si de dahil iki yarış galibiyeti ve 13 podyum elde etti.

Aslında sonuçlar o kadar şaşırtıcıydı ki Raikkonen, elde ettiği her Dünya Şampiyonası puanı için aldığı bonus nedeniyle takımı neredeyse iflas ettiriyordu.

Formula 1 web sitesi için 'Gerçek Kimi Raikkonen - Buz Adam'a Fin bakış açısı' başlıklı bir yazı kaleme alan Fin gazeteci Heikki Kulta şunları yazdı: "Raikkonen'in F1'e dönüş planlarını ilk kez 2011'deki Almanya Grand Prix'sinde duydum."

"O sırada Williams ile görüşmeler devam ediyordu ancak sonbaharın ilerleyen günlerinde Lotus ile anlaştığı ortaya çıktı ve ben de sözleşme haberini hemen duyurdum."

"Onca zaman uzak kaldıktan sonra ne kadar hızlı adapte olduğunu görmek şaşırtıcıydı."

"2012'nin Bahreyn'deki dördüncü yarışında Lotus'la ikinci oldu. Ardından, 4 Kasım'da Abu Dabi'de elde ettiği net galibiyet, özellikle de daha sonra Noel hediyesi olarak aldığım 'Leave Me Alone' kapüşonlu sweatshirt'ü giydiğimde, sonsuza dek aklımda kalacak bir şeydi."

"Raikkonen Lotus ile iki yılda 390 puan topladı. Takım patronu Gérard Lopéz kesinlikle böyle bir sonuç beklemiyordu ve puan başına 50.000 Avro ödemek için yaptığı anlaşma neredeyse iflasa yol açıyordu, sadece puan bonusu Raikkonen'e 19,5 milyon Avro garanti ediyordu." dedi.

Raikkonen'in açık sözlü kişiliği onu Formula 1'in en sevilen karakterlerinden biri haline getirdi. Kulta'nın yirmi yılı aşkın bir süredir kendisiyle sayısız kez röportaj yaptığı için çok iyi bildiği gibi, Raikkonen kesinlikle her şeyi gördüğü gibi söylerdi.

McLaren'in, takımın eski resmi dergisi Racing Line için Raikkonen'le yapmasını istediği özel bir röportajı hatırlıyor.

Kulta, "Raikkonen'in Formula 1'de bugüne kadar yer almış en dürüst sürücü olduğunu söylemek abartı olmaz."

"Politika yapmıyor, bazen soruları çok açık sözlü sayılabilecek bir şekilde yanıtlıyor - ve aptalca olduğunu düşündüğü bir şey sorulduğunda, bunu kısa sürede öğreniyorsunuz."

"McLaren basın sorumlusu 2004 yılında yeni MP4-19'u test ettiği ilk günün ardından kendisiyle bir röportaj yapmamı istediğinde bu açık sözlülük açıkça görülüyordu. Makale takımın eski resmi dergisi Racing Line içindi."

"Araç Kasım 2003'te piste çıkmıştı ama Raikkonen bileğinden geçirdiği ameliyatın ardından üç aylık kış izninden döndüğü Ocak ayına kadar aracı kullanmamıştı. Ben de 'Yeni araçla ilgili ilk izlenimi neydi' diye sordum."

Raikkonen Fince olarak, "Bu araç berbat." dedi.

"Açıkçası bu mesajı dergide yazamazdım, bu yüzden İngilizce olarak aracın Kimi'nin tam olarak umduğu gibi olmadığını yazdım... Yine de doğruydu."

"MP4-19 sezonun ilk yedi yarışının altısında yarış dışı kaldı ve geliştirilmiş MP4-19B geldiğinde sadece sekiz puan alabilmişti." dedi.

Raikkonen 2021'in sonunda emekli olana kadar Formula 1'de yarışmaya devam etti ve Alfa Romeo ile geçirdiği üç sezonla ikonik kariyerini tamamladı.