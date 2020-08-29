Raikkonen'in güç ünitesinde değişiklik yapıldı

Ferrari için zor geçen Belçika Grand Prix'si hafta sonunda, Ferrari motorlu diğer araçlar da zorluk yaşadı.

Haas pilotları dün, motordaki sorun nedeniyle neredeyse iki seansın tamamını kaybetmek zorunda kaldılar.

Cuma günü Kimi Raikkonen yeni bir MGU-K ünitesine geçiş yapmıştı.

Cumartesi sabah FIA tarafından yapılan açıklamada Raikkonen'in güç ünitesinde iki değişiklik daha yapıldığı açıklandı.

Fin pilot yeni bir enerji depolama ve kontrol elektroniği ünitesine geçti.