Raikkonen'in eski yarış mühendisi Slade, Magnussen'in mühendisliğini yapacak

Geçmişte McLaren, Renault ve Mercedes'te çalışan ve deneyimiyle takıma katkı sağlaması beklenen Slade, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanan Ed Regan'ın yerini alacak.

1991'de McLaren'a katılan ve 18 sene boyunca Woking merkezli takımda çalışan Slade, Mika Hakkinen, David Coulthard ve Kimi Raikkonen gibi isimlerin yarış mühendisliğini yaptı.

2010 sezonunda Renault'a geçen Slade, sadece bir sezon sonra takımdan ayrılarak Mercedes'e geçiş yaptı ve Michael Schumacher'in yarış mühendisliği görevinde bulundu.

Ancak bir sezon sonra eski pilotu Kimi Raikkonen'in Lotus ile F1'e dönmesiyle birlikte bir kez daha Enstone merkezli takıma dönen Slade, 2019 sezonuna kadar burada kaldı ve 2017-2019 sezonları arasında Nico Hulkenberg ile, 2020 sezonunda ise Esteban Ocon ile çalıştı.

Slade (right) enjoyed fruitful spells with Raikkonen at McLaren and Lotus

Photo by: Motorsport Images