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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Raikkonen'in eski yarış mühendisi Slade, Magnussen'in mühendisliğini yapacak

Tecrübeli F1 yarış mühendisi Mark Slade, Haas ile anlaştı. Slade, Singapur GP'sinden itibaren Kevin Magnussen'in yarış mühendisliğini yapacak.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Raikkonen'in eski yarış mühendisi Slade, Magnussen'in mühendisliğini yapacak
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Geçmişte McLaren, Renault ve Mercedes'te çalışan ve deneyimiyle takıma katkı sağlaması beklenen Slade, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanan Ed Regan'ın yerini alacak.

1991'de McLaren'a katılan ve 18 sene boyunca Woking merkezli takımda çalışan Slade, Mika Hakkinen, David Coulthard ve Kimi Raikkonen gibi isimlerin yarış mühendisliğini yaptı.

2010 sezonunda Renault'a geçen Slade, sadece bir sezon sonra takımdan ayrılarak Mercedes'e geçiş yaptı ve Michael Schumacher'in yarış mühendisliği görevinde bulundu.

Ancak bir sezon sonra eski pilotu Kimi Raikkonen'in Lotus ile F1'e dönmesiyle birlikte bir kez daha Enstone merkezli takıma dönen Slade, 2019 sezonuna kadar burada kaldı ve 2017-2019 sezonları arasında Nico Hulkenberg ile, 2020 sezonunda ise Esteban Ocon ile çalıştı.

Slade (right) enjoyed fruitful spells with Raikkonen at McLaren and Lotus

Slade (right) enjoyed fruitful spells with Raikkonen at McLaren and Lotus

Photo by: Motorsport Images

Slade pilotlar tarafından epey sevilen ve pilotlarla yakın bağ kurabilen bir isim, en büyük örneği 2 sene çalıştığı Heikki Kovalainen.

Autosport'a konuşan Kovalainen, "Mark Slade'in yarış mühendisim olması kariyerim için belirgin bir faktör."

"Kendisiyle Lotus'taki iki yarışımda çalışmak çok kolaydı, nitekim kendisini McLaren günlerinden tanıyordum ve nasıl çalışacağımızı biliyordum."

“O da benim ne istediğimi çok iyi biliyor, ne yapacağımı bilemeyecek gibi olursam sadece telemetriye bakarak öneride bulunuyordu, bu da oldukça faydalı."

"McLaren'da kendisiyle çok iyi iki sene geçirdim, geçmişte çok iyi sürücülerle çalışmış mükemmel bir mühendis." demişti.

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