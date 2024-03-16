Raikkonen'in eski yarış mühendisi, nasıl F1 TV yorumcusu oldu?

2021 yılında Simon-Chautemps F1'deki 14 yıllık görevine son verdi. Ancak, JSC7 danışmanlığı aracılığıyla hâlâ yoğun bir şekilde yarışlara katılıyor. Fransız takımı Sainteloc'a tek koltuklu araçlara geçişinde ve Alman yarış veri sağlayıcısı Paceteq'e hizmet veriyor. Buna ek olarak, kendisi motor sporları mühendi̇sli̇ği̇ i̇şe alim ve liderlik üzerine halka açık konuşmalar yapıyor.

Ayrıca 2022'de Fransız yayıncı Canal+ ile başlayarak teknik bilgilerini F1 izleyicileriyle paylaşıyor. Ve geçen yıl Brezilya'da F1 TV ile yaptığı bir test çalışmasının ardından, geçen haftaki Suudi Arabistan Grand Prix'si de dahil olmak üzere 2024'te daha fazla katılım için onay aldı.

Kariyer değişikliği hakkında Motorsport.com'a konuşan Simon-Chautemps , "Her zaman kendi motor sporları danışmanlık şirketimi kurmak istemişimdir."

"F1'de yaklaşık 15 yıl pist kenarında çalıştım ve ardından Kimi, Eylül 2021 civarında emekli olmaya karar verdi. Bunun bir tetikleyici olduğunu söylemek istemiyorum ama büyük bir parçasıydı ve bunun da ötesinde, beş yıldır Sauber ile İsviçre'de yaşıyordum ve arada COVID-19 vardı."

Julien Simon-Chautemps Fotoğraf tarafından: Julien Simon-Chautemps

"İngiltere'de bir ailem vardı, bu yüzden İsviçre'ye gidip geliyordum. Sonra takım da bazı değişiklikler yapmak istedi ve bu gerçekleşti. Böylece yeni bir sayfa açıldı." dedi.

Padokta bilinen adıyla JSC, bu görevinde takımların bir grand prix hafta sonu boyunca geçirdiği süreçleri izleyiciler için açık ve öz bir dile dönüştürmek zorunda, bu da görevini bir yarış mühendisinden çok da farklı kılmıyor.

JSC, "Sürücü ve ekiple iletişim kurmak ile televizyonda söylemek istediklerinizi ifade etmek arasında pek çok paralellik var."

"Televizyondaki zorluk, çok teknik konuları sıradan izleyicilerin anlayacağı şekilde açıklamaktır."

"F1 TV'nin büyük bir resim ve video veritabanı var ve ekip harika, bu yüzden onlarla geçirdiğim zamandan gerçekten keyif alıyorum. Dik bir öğrenme eğrisi var ama Canal+ ve F1 TV'den aldığım destek paha biçilemezdi ve bu fırsat için çok minnettarım." dedi.

Julien Simon-Chautemps Fotoğraf tarafından: Alpine

Mühendislik, iletişim, dayanıklılık

sıra Simon-Chautemps Renault ve Alfa Romeo'da Raikkonen'in yanıRenault ve Alfa Romeo'da Marcus Ericsson Romain Grosjean ve Jolyon Palmer gibi isimlerin yarış mühendisliğini yaptı. JSC, iyi bir F1 yarış mühendisinin ustalaşması gereken üç ana unsur olduğuna dikkat çekiyor.

"Belirli bir alanda uzman olmanıza gerek yok, ancak teknik bilgiye sahip olmanız gerektiği açık. Birçok alanda güçlü bir anlayışa ihtiyacınız var çünkü motorlardan, aerodinamikten, lastiklerden, mekanikten, bataryadan ve benzerlerinden sorumlu kişilerle konuşmanız gerekiyor."

"En önemli özelliğiniz iletişim kurabilmenizdir. Bana göre iyi bir mühendis iyi bir iletişimcidir, çünkü genellikle çok fazla stres olur ve doğru kararları vermeniz ve genellikle çok kısa bir zaman diliminde bazı önemli kararlar almanız gerekir."

"Her zaman kolay değildir, ancak çoğu zaman kötü bir karar, hiç karar vermemekten daha iyidir. Birçok insanın stres altında tamamen donup kaldığını ve hatta çalışamadığını görebilirsiniz."

"Telsizde sürücünün sesinin oldukça yükseldiği bazı gergin anlar vardır. Birisi size telsizden bağırıyorsa, yine de çalışmanız ve teknisyenleri, mühendisleri yönlendirmeniz ve onlara ne yapmaları gerektiğini söylemeniz gerekir."

"Bir diğer nokta da dayanıklılık. Hataların ya da kötü sonuçların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Sadece tozunuzu alın ve bir sonraki yarışa odaklanın. Aracı daha iyi hale getirmek için her zaman iyileştirmeler aradığınızdan oldukça inatçı olmanız gerekiyor."

Julien Simon-Chautemps Fotoğraf tarafından: Alfa Romeo

Sevgililer Gününü Marcus Ericsson ile Geçirmek

Tüm sürücüler farklı şekilde çalıştığından ve yarış mühendislerinin onları harekete geçiren şeyin ne olduğunu hızlı bir şekilde ortaya çıkarmaları gerektiğinden, insan becerileri burada öne çıkıyor.

JSC, çalışmış olduğu pilotları şu şekilde özetliyor: "Kimi, sürüş tavsiyesi verilecek biri değildi. Ama o size şunu söyleyen biri: 'Dinle, araç bunu yapıyor, sürüşümü değiştirmeyeceğim ama aracı orada geliştirirsen daha hızlı giderim'. Ve bunu yaptığınızda, hemen daha hızlı gidiyordu, bu da çok ödüllendiriciydi."

"Öte yandan, Romain gibi özellikle sıralamalarda son derece hızlı bir sürücü olan ama çok daha ateşli olan bir adamınız var."

"Bazı sürücüler telsizde daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarken bazıları daha az bilgiye ihtiyaç duyar, ancak onları okuyabilmek, neye ihtiyaç duyduklarını ve ne istediklerini bilmek işinizin bir parçasıdır, böylece onlardan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Bu bazen uyuşur, bazen de uyuşmaz."

Yarış mühendisleri aynı zamanda yakın sırdaşlar olma eğilimindedir ve sürücüleri zor bir dönem geçirdiğinde bu bağ daha da önemli hale gelir. Ericsson, Alfa Romeo'da harika çocuk Charles Leclerc ile birlikte zor bir dönem geçirdiğinde de böyle oldu.

"Marcus'u evime davet ettiğimi hatırlıyorum çünkü morali biraz bozuktu, tek başınaydı. O günün Sevgililer Günü olduğunu unutmuştum ama neyse ki eşim işin komik tarafını görebildi! Böylece Sevgililer Günü'nü hep birlikte benim dairemde geçirdik..."

Julien Simon-Chautemps Fotoğraf tarafından: Alfa Romeo

"Bu bağı kurmalı ve onları ikna etmelisiniz: 'Dinleyin, bu sorunu yaşadığımızı biliyoruz ama biz bu işi yapmak için buradayız ve siz de bunu yapabilirsiniz'. İletişim kurmanız, onların arkadaşı olmanız ve bir sorunları olduğunda onları dinlemeniz gerekir."

"Kimi, gerçekten iyi bir yarış mühendisi olabilirdi"

Üç yıl boyunca değişken Raikkonen ile çalışmak tartışmasız en zorlu görevdi. Suskun Finli birlikte çalışmanın zor olduğu imajına sahip olsa da, Simon-Chautemps bu şöhretin gerçeklerden çok uzak olduğunu açığa çıkardı.

"Kendini 'Buz Adam' ve konuşması zor bir adam olarak gösteriyordu ama Kimi'nin bir Pazar günü beni arayıp amortisörlerdeki gelişimi nasıl iyileştirebileceğimiz hakkında konuştuğunu hatırlıyorum."

"Eğer bu adanmışlık değilse, ne olduğunu bilmiyorum. Teknik açıdan inanılmaz derecede bilgili ve araçtan en iyi şekilde yararlanmak için nelerin değiştirilmesi gerektiğini biliyor. Aslında kendisi de gerçekten iyi bir yarış mühendisi olabilirdi ve otomobili geliştirmeye çalışmaktan gerçekten keyif alıyordu."

Julien Simon-Chautemps Fotoğraf tarafından: Alfa Romeo

"Yarışmayı sevdiği için oradaydı. Onun için geri kalan her şey bir sıkıntıdan ibaretti; pazarlama, iletişim, sponsorlarla ve medyayla konuşmak, eminim dünyada yapmayı en sevdiği şey bunlar değildi."

"Kimi son derece yetenekliydi ve muhtemelen çok daha fazla dünya şampiyonluğu kazanabilirdi ama Max Verstappen gibi istatistiklere bakıp 'yapabilirdi, yapardı, yapmalıydı' diyen biri değildi. Yarışmak için buradaydı ve bundan keyif aldı."

Simon-Chautemps 'in Finli pilotu övmesi, ikili arasında gergin anlar yaşanmadığı anlamına gelmiyor. Mugello'daki 2020 Toskana GP'sinde Raikkonen kırmızı bayrak sırasında sinirlendiğinde ve yine pit giriş çizgisini geçtiği için beş saniyelik bir ceza aldığında bir parlama noktası geldi.

"Mugello'da arka arkaya üç kırmızı bayrak gördük ve sanırım uzun zamandır yarışta ilk kez kırmızı bayrak görmüştük - bu konuda biraz paslanmıştık."

"Araçlar pit alanında sıralanıyordu ve sonra tüm pit ekipmanlarınızla onlara geri dönmeniz gerekiyordu ve Kimi bağırdı: 'Battaniyeler nerede, battaniyeleri getirmelisiniz! Bu olaydan sonra, kırmızı bayraktan sonra battaniyeleri ilk hazırlayanların biz olduğumuz bir prosedür uygulamaya koyduk..."

Julien Simon-Chautemps Fotoğraf tarafından: Alfa Romeo

"Sonra ona beş saniye cezası olduğunu söyledim ve o da 'Ne için?!' diye bağırdı. Eve döndüğümde Kimi'den bir mesaj gördüğümü hatırlıyorum: 'Özür dilerim, sana biraz sert davrandım, bunun için özür dilerim'.

"Bunun gibi pek çok komik iletişim vardı. Söyleyebileceğim tek şey, Kimi ile çalışırken her zaman iyi vakit geçirdiğim ve bunun hayatım boyunca hatırlayacağım bir şey olduğu."

Ancak JSC için tatmin edici an sadece, kendisinin performans mühendisi olarak çalıştığı 2012 Abu Dhabi GP'sinde ünlü 'ne yapacağımı biliyorum' mesajı değil.

Seride çalışan herkesin çok iyi bildiği gibi, bir veya ikiden fazla takımın en üst basamak için mücadele etmesi nadir yaşanıyor. Bu da beklentilerinizi buna göre belirlemenizi ve en hızlı araca sahip olmadığınız için hayal kırıklığına uğramak yerine herhangi bir yarış hafta sonunda mümkün olanı başarmak için motivasyon bulmanızı önemli kılıyor.

"Takım büyük finansal zorluklarla karşı karşıyayken 2015'te Romain ile Spa'da podyuma çıkmak ya da Jolyon ve Marcus ile aldığımız ilk puanlar gerçekten gurur verici anlardı."

Julien Simon-Chautemps Fotoğraf tarafından: Lotus F1 Takımı

"Her zaman kazanamazsınız, bu nedenle kendi beklenti düzeyinizi belirlemeniz ve kendi hedeflerinize ulaşmanın mutluluğunu bulmanız gerekir."

"Eğer kazanamıyorsanız, podyuma çıkmaya çalışmalısınız. Podyuma çıkamıyorsanız, puan kazanmanız gerekir. Eğer puan alamıyorsanız, ana rakiplerinizin önüne geçmeye çalışırsınız."

"Her zaman başarabileceğinizin en iyisi için çabalamalı, asla moralinizi bozmamalı ve takımın yararı için etrafınızdakileri tam potansiyellerine ulaşmaya teşvik eden bir takım oyuncusu olmalısınız."