Raikkonen'in ayar değişikliği yapmasını Alfa Romeo istemiş

Kimi Raikkonen, pazar günü Portekiz'de gerçekleştirilen yarışta iyi bir start almayı başardı ancak ikinci turun başında, start düzlüğünde takım arkadaşı Antonio Giovinazzi'ye çarptı.

Temasın etkisiyle Raikkonen'in ön kanadı kırıldı ve Fin pilot ilk virajda kızaklayarak yarış dışı kaldı.

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Raikkonen, o anda direksiyon üzerinde bir şeyleri değiştirmeye çalıştığını ve bu yüzden de Giovinazzi'ye bu kadar yaklaştığıı hissetmediğini söylemişti.

Alfa Romeo'nun pist üstü şef mühendisi Xevi Pujolar, olayı şöyle anlattı: "Araçla ilgili bir şeyi çabucak şekilde değiştirmesi için kendisine acil bir çağrıda bulunduk ve o noktada aşağıya bakması gerçekten talihsizlikti."

"Antonio'ya bu kadar fazla yaklaştığını fark etmedi. Bu değişikliği mümkün olduğunca çabuk yapmamız gerekiyordu."

Pujolar, değişikliğin motorla mı ilgili olduğu sorusuna "hayır" yanıtını verdi.

Ayrıca temasın etkisiyle Giovinazzi'nin aracında herhangi bir hasar oluşmadığını da ekledi.

"Neyse ki Antonio için soruna neden olmadı, bu açıdan çok şanslıydı. Açıkçası her iki araçla da durumun ne olduğunu kontrol ettik ve Kimi için yarışın bittiğini biliyorduk. Fakat Antonio için herhangi bir sorun yoktu."

"Temas sol arka lastikte yaşandı ve bir şey olmadığı için şanslıydı. Herhangi bir basınç kaybı ya da başka bir şey olup olmadığına baktık ama her şey yolundaydı."

"Her iki araçla da yarış dışı kalabilirdik. Neyse ki Antonio devam etti ve çok sağlam bir yarış çıkardı."

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, locks up Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images