Raikkonen'in aracı ilk turda hasar görmüş

Kimi Raikkonen sıralama turlarının ikinci bölümünde elendi ve yarışın ilk turunda temas yaşamaktan kurtulamadı.

Fin pilot orta grupta götürdüğü yarışı bitime kısa bir süre kala bırakmak zorunda kalırken, aracın ilk turda yaşanan temas sonrası hasar gördüğünü söyledi.

"İlk iki virajda temaslar yaşadık ve bana her şeyin iyi olduğu söylendi ancak sonrasında tabanda bazı hasarlar olduğu söylendi. Kısa bir süre sonra sıcaklık yükseldi ve açıkçası bunun sebebini bilmiyoruz. Durmamız gerekiyordu, aksi takdirde çok daha fazla zarar olabilirdi."

"Bunu bulmaya ihtiyacımız var ancak kesinlikle daha fazla hız bekliyorduk ve bazı puanlar almayı umuyorduk. Bazı noktalarda lastikler yeni olduğunda iyiydik, ama sonrasında önümüzdeki araçlar daha hızlı olmaya başladı ve onlara cevap veremedik. Bazı şeyleri açıklayan bazı hasarlarımız var."

"Genel olarak bakarsak, lastikler yeni olduğunda iyiyiz ama lastiklerin tazeliği gittiği zaman yavaşlıyoruz."

Raikkonen, Austin'de daha iyi bir sonuç istiyor.

"Bugün yarışı bırakmak üzücü oldu çünkü hafta sonu iyiydi. Maalesef başlangıçtaki olaylar yarışın seyrini belirledi. İki araç arasında kalarak tabanım hasar gördü. Ama tüm bunlar yarışlarda olan şeyler. Umarım Austin'de daha fazlasını yapabiliriz."