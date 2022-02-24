Raikkonen'in antrönürü Arnell, artık Vettel'le çalışacak

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Kimi Raikkonen, Formula 1'de bulunduğu süre zarfında çoğu zaman kişisel antrenörü olarak Mark Arnell'a sahipti.

Fakat Fin pilot, geçen yılın sonunda spordan emekli oldu ve Arnell'ın ne yapacağı merak konusuydu.

Şimdi sürpriz şekilde Arnell'ın artık Raikkonen'in eski takım arkadaşı ve dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'in antrenörü olacağı duyuruldu.

Arnell, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni sezon, yeni takım kıyafeti! Bu yıl Sebastian Vettel ve Antti Kontsas ile çalışacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım."

"Seb'i yıllardır tanıyorum ve Ferrari'de dört yıl birlikte ekip arkadaşı olduk. Aramızda her zaman hem karşılıklı saygı hem de büyük bir dostluk vardı."

"Şimdi birlikte çalışacak olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyuz." dedi.