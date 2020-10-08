Raikkonen'in Alfa Romeo'da devam edeceği bu hafta sonu açıklanacak!
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Kimi Raikkonen'in 2021 Formula 1 sezonunda Alfa Romeo ile devam edeceği bu hafta sonu Almanya'da açıklanacak. Takımın ikinci koltuğunda ise Antonio Giovinazzi ve Mick Schumacher'den birisi olacak.
Motorsport.com İtalya, Raikkonen'in Formula 1'de 19. sezonuna devam etme kararı aldığını ve Alfa Romeo ile anlaşmaya vardığını öğrendi.
Nürburgring'de 323 GP startı ile tarihin en çok yarışan Formula 1 pilotu olma unvanını kıracak olan Raikkonen'in, 2019'dan bu yana mücadele ettiği Alfa Romeo ile devam edeceği duyurulacak.
Alfa Romeo'nun Raikkonen açıklamasını duyurduktan sonra Portekiz'de de ikinci pilotu açıklaması bekleniyor.
Gelen ilk bilgiler, takımın ikinci koltuğu için şimdilik Antonio Giovinazzi'nin favori olduğu düşünülüyor ancak yine de Mick Schumacher seçeneği henüz tam olarak rafa kaldırılmış değil. Schumacher'in Alfa Romeo olmazsa Haas'ta yarışabileceği düşünülüyor.
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|Franco Nugnes
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Raikkonen'in Alfa Romeo'da devam edeceği bu hafta sonu açıklanacak!
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