Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
Biletler
11 Eki
Yarış:
3 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
50 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
56 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
64 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Eifel GP / Son dakika

Raikkonen'in Alfa Romeo'da devam edeceği bu hafta sonu açıklanacak!

Biletler
paylaşım
yorumlar
Raikkonen'in Alfa Romeo'da devam edeceği bu hafta sonu açıklanacak!
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Kimi Raikkonen'in 2021 Formula 1 sezonunda Alfa Romeo ile devam edeceği bu hafta sonu Almanya'da açıklanacak. Takımın ikinci koltuğunda ise Antonio Giovinazzi ve Mick Schumacher'den birisi olacak.

Motorsport.com İtalya, Raikkonen'in Formula 1'de 19. sezonuna devam etme kararı aldığını ve Alfa Romeo ile anlaşmaya vardığını öğrendi.

Nürburgring'de 323 GP startı ile tarihin en çok yarışan Formula 1 pilotu olma unvanını kıracak olan Raikkonen'in, 2019'dan bu yana mücadele ettiği Alfa Romeo ile devam edeceği duyurulacak.

Alfa Romeo'nun Raikkonen açıklamasını duyurduktan sonra Portekiz'de de ikinci pilotu açıklaması bekleniyor.

Gelen ilk bilgiler, takımın ikinci koltuğu için şimdilik Antonio Giovinazzi'nin favori olduğu düşünülüyor ancak yine de Mick Schumacher seçeneği henüz tam olarak rafa kaldırılmış değil. Schumacher'in Alfa Romeo olmazsa Haas'ta yarışabileceği düşünülüyor.

 

Russell, Mercedes'le "güçlü bağları" olduğu için mutlu

Önceki haber

Russell, Mercedes'le "güçlü bağları" olduğu için mutlu
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Eifel GP Biletler
Lokasyon Nürburgring
Pilotlar Kimi Raikkonen
Takımlar Alfa Romeo
Editör Franco Nugnes

Çok Okunanlar Bugün

Raikkonen'in Alfa Romeo'da devam edeceği bu hafta sonu açıklanacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen'in Alfa Romeo'da devam edeceği bu hafta sonu açıklanacak!

Vettel: "Bazı mücadelelere girmemeliydim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Bazı mücadelelere girmemeliydim"

Russell, Mercedes'le "güçlü bağları" olduğu için mutlu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell, Mercedes'le "güçlü bağları" olduğu için mutlu

Vettel: “Mick, kendisinden beklenmeyecek kadar olgun”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: “Mick, kendisinden beklenmeyecek kadar olgun”

WRC efsanesi Loeb, Extreme E testinde yer aldı
Extreme E Extreme E / Son dakika

WRC efsanesi Loeb, Extreme E testinde yer aldı

Massa: "Alonso ile olan mücadelem, Vettel'in Leclerc'le mücadelesinden daha zordu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Massa: "Alonso ile olan mücadelem, Vettel'in Leclerc'le mücadelesinden daha zordu"

Renault: "Honda'nın ayrılığı, F1'de yeni motor kurallarını erkene çekmeli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Renault: "Honda'nın ayrılığı, F1'de yeni motor kurallarını erkene çekmeli"

Lorenzo: "Yamaha, MotoGP test azlığı sebebiyle beni harcamıyor"
MotoGP MotoGP / Son dakika

Lorenzo: "Yamaha, MotoGP test azlığı sebebiyle beni harcamıyor"

Son Haberler

Raikkonen'in Alfa Romeo'da devam edeceği bu hafta sonu açıklanacak!
F1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen'in Alfa Romeo'da devam edeceği bu hafta sonu açıklanacak!

Russell, Mercedes'le "güçlü bağları" olduğu için mutlu
F1 Formula 1 / Son dakika

Russell, Mercedes'le "güçlü bağları" olduğu için mutlu

Vettel, Eifel GP’de Ferrari’nin orta sıralarda yarışmasını bekliyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Eifel GP’de Ferrari’nin orta sıralarda yarışmasını bekliyor

Perez, Eifel GP’de güncellenmiş Racing Point’i kullanacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez, Eifel GP’de güncellenmiş Racing Point’i kullanacak

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Raikkonen'in Alfa Romeo'da devam edeceği bu hafta sonu açıklanacak!

9dk
2
Formula 1

Vettel: "Bazı mücadelelere girmemeliydim"

3
Formula 1

Russell, Mercedes'le "güçlü bağları" olduğu için mutlu

1s
4
Formula 1

Vettel: “Mick, kendisinden beklenmeyecek kadar olgun”

5
Extreme E

WRC efsanesi Loeb, Extreme E testinde yer aldı

Son Haberler

Raikkonen'in Alfa Romeo'da devam edeceği bu hafta sonu açıklanacak!
F1

Raikkonen'in Alfa Romeo'da devam edeceği bu hafta sonu açıklanacak!

Russell, Mercedes'le "güçlü bağları" olduğu için mutlu
F1

Russell, Mercedes'le "güçlü bağları" olduğu için mutlu

Vettel, Eifel GP’de Ferrari’nin orta sıralarda yarışmasını bekliyor
F1

Vettel, Eifel GP’de Ferrari’nin orta sıralarda yarışmasını bekliyor

Perez, Eifel GP’de güncellenmiş Racing Point’i kullanacak
F1

Perez, Eifel GP’de güncellenmiş Racing Point’i kullanacak

Vettel: “Mick, kendisinden beklenmeyecek kadar olgun”
F1

Vettel: “Mick, kendisinden beklenmeyecek kadar olgun”

Son Videolar

Brabham'ın efsanevi pervaneli F1 aracı neden yasaklandı? 08:28
Formula 1

Brabham'ın efsanevi pervaneli F1 aracı neden yasaklandı?

#ThinkingForward - Bob Bell 27:51
Formula 1

#ThinkingForward - Bob Bell

Grand Prix Greats – Nurburgring'deki en iyi anlar 06:29
Formula 1

Grand Prix Greats – Nurburgring'deki en iyi anlar

Honda ayrılığı, Red Bull için ne manaya geliyor? 05:43
Formula 1

Honda ayrılığı, Red Bull için ne manaya geliyor?

Honda, F1'in en büyük şakası olmaktan nasıl kazanan motora dönüştü? 08:55
Formula 1

Honda, F1'in en büyük şakası olmaktan nasıl kazanan motora dönüştü?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.