Raikkonen'in 2006 sezonunda kullandığı araç açık arttırmaya sunulacak
Bonhams isimli bir müzayede evi, Kimi Raikkonen'in 2006 Monako GP'sinde kullandığı ünlü McLaren MP4-21'i açık arttırmaya sunmaya hazırlanıyor.
Kariyerinin ilk yıllarında McLaren'da yarışan Raikkonen, zayıf MP4-21 ile hiç galibiyet alamadığı 2006 sezonunun ardından takımdan ayrılmıştı.
MP4-21 sadece tek bir olayla hatırlanıyor diyebiliriz: Raikkonen'in 2006 Monako GP'sinde yarış dışı kalması ve ardından garaja dönmek yerine arkadaşının yatına gitmesi.
Bu yarışta 02 numaralı şasiyle pistte olan Raikkonen, toplam sekiz yarışta aynı şasiyle piste çıkmıştı.
Son dönemde özel şasiler özellikle açık arttırmayla ilgilenen şirketlerin epey ilgisini çekmekte ve büyük müzayedelerde ciddi fiyatlara satıcı bulabilmekte.
Bu fırsatı kaçırmayan Bonhams müzayede evi, yılın sonlarına doğru 02 şasi numaralı MP4-21'i açık arttırmaya sunmaya hazırlanıyor.
Aracın 2.5-3.5 milyon dolar fiyat aralığında alıcı bulması bekleniyor; bu aralık, aracı "şimdiye kadar satılan en pahalı 10 araç" listesine sokmaya yetecek.
Aynı gün Mario Andretti'nin 1978 sezonunda şampiyonluğa ulaşan John Player Special Lotus-Cosworth Type 79'u da açık arttırmaya sunulacak.
Andretti'nin Lotus'u hem şampiyonluğa ulaşmış bir araç, hem de Lotus'un son şampiyon aracı, dolayısıyla 6.5-9.5 milyon dolar aralığında alıcı bulması bekleniyor.
Son Haberler
KTM takım patronu: "Marquez 2024'te bizimle yarışmayacak"
KTM takım patronu: "Marquez 2024'te bizimle yarışmayacak" KTM takım patronu: "Marquez 2024'te bizimle yarışmayacak"
Rins: "Kawauchi ile ilişkim beklediğimden çok daha farklıydı"
Rins: "Kawauchi ile ilişkim beklediğimden çok daha farklıydı" Rins: "Kawauchi ile ilişkim beklediğimden çok daha farklıydı"
McLaren, Piastri'nin performansına hayran kalmış durumda
McLaren, Piastri'nin performansına hayran kalmış durumda McLaren, Piastri'nin performansına hayran kalmış durumda
Hulkenberg: "Tüm sorunlara rağmen F1'e dönmek doğru karardı"
Hulkenberg: "Tüm sorunlara rağmen F1'e dönmek doğru karardı" Hulkenberg: "Tüm sorunlara rağmen F1'e dönmek doğru karardı"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar