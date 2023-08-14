Raikkonen'in 2006 sezonunda kullandığı araç açık arttırmaya sunulacak

Kariyerinin ilk yıllarında McLaren'da yarışan Raikkonen, zayıf MP4-21 ile hiç galibiyet alamadığı 2006 sezonunun ardından takımdan ayrılmıştı.

MP4-21 sadece tek bir olayla hatırlanıyor diyebiliriz: Raikkonen'in 2006 Monako GP'sinde yarış dışı kalması ve ardından garaja dönmek yerine arkadaşının yatına gitmesi.

Bu yarışta 02 numaralı şasiyle pistte olan Raikkonen, toplam sekiz yarışta aynı şasiyle piste çıkmıştı.

Son dönemde özel şasiler özellikle açık arttırmayla ilgilenen şirketlerin epey ilgisini çekmekte ve büyük müzayedelerde ciddi fiyatlara satıcı bulabilmekte.

Bu fırsatı kaçırmayan Bonhams müzayede evi, yılın sonlarına doğru 02 şasi numaralı MP4-21'i açık arttırmaya sunmaya hazırlanıyor.

Aracın 2.5-3.5 milyon dolar fiyat aralığında alıcı bulması bekleniyor; bu aralık, aracı "şimdiye kadar satılan en pahalı 10 araç" listesine sokmaya yetecek.

Aynı gün Mario Andretti'nin 1978 sezonunda şampiyonluğa ulaşan John Player Special Lotus-Cosworth Type 79'u da açık arttırmaya sunulacak.

Andretti'nin Lotus'u hem şampiyonluğa ulaşmış bir araç, hem de Lotus'un son şampiyon aracı, dolayısıyla 6.5-9.5 milyon dolar aralığında alıcı bulması bekleniyor.