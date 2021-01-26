Raikkonen, zorlu 2020 sezonuna rağmen hayal kırıklığı yaşamıyor

Kimi Raikkonen için 2020 yılı kariyerinin en zorlu yıllarından bir tanesini oldu ve sezon boyunca katıldığı 17 yarışın sadece dördünden puanla ayrıldı.

Alfa Romeo sezon boyunca Haas ve Williams'la beraber en yavaş üç takımdan bir tanesiydi. Bu durumun Raikkonen'i hayal kırıklığına uğrattığı düşünülüyordu.

Ama Finlandiyalı, içinde bulundukları zor durumun farkında olsa da böyle bir hissiyata sahip olmadığını söyledi.

Raikkonen, Motorsport.com'a şöyle konuştu: "Bu sonuç, kesinlikle sezon öncesinde beklediğimiz ve öngördüğümüz şey değil."

"Kış testlerinden sonra olmak istediğimiz yerde olmadığımızı zaten anlamıştık. Umduğumuz kadar hızlı olmamamızın -elbette- pek çok nedeni vardı."

"Hepimiz için kesinlikle hayal kırıklığı oldu. Eğer önümüzdeki yıl daha iyi pozisyonlar için savaşmak istiyorsak çok fazlasını yapmamız gerekiyor."

"Sinir bozucu olduğunu söyleyemem fakat istediğimiz sonucun bu olmadığı da bir gerçek. 2019'da oldukça iyi bir iş çıkarmıştık, sezon sonuna doğru ivme düşmeye başladı."

"Bu yıldan daha fazlasını bekliyorduk. Çok geçmeden bu sezonun beklediğimizden çok daha farklı olduğunu fark ettik."

"Gelecek yıl daha iyisini yapmaya çalışmalıyız ama yine de hayal kırıklığı yaşamıyorum."