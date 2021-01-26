Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Raikkonen, zorlu 2020 sezonuna rağmen hayal kırıklığı yaşamıyor

paylaşım
yorumlar
Raikkonen, zorlu 2020 sezonuna rağmen hayal kırıklığı yaşamıyor
Ekleyen:
, Editör

Kimi Raikkonen, 2020 sezonu kendileri için her ne kadar zor geçse de bir hayal kırıklığı yaşamadığını söyledi.

Kimi Raikkonen için 2020 yılı kariyerinin en zorlu yıllarından bir tanesini oldu ve sezon boyunca katıldığı 17 yarışın sadece dördünden puanla ayrıldı.

Alfa Romeo sezon boyunca Haas ve Williams'la beraber en yavaş üç takımdan bir tanesiydi. Bu durumun Raikkonen'i hayal kırıklığına uğrattığı düşünülüyordu.

Ama Finlandiyalı, içinde bulundukları zor durumun farkında olsa da böyle bir hissiyata sahip olmadığını söyledi.

Raikkonen, Motorsport.com'a şöyle konuştu: "Bu sonuç, kesinlikle sezon öncesinde beklediğimiz ve öngördüğümüz şey değil."

"Kış testlerinden sonra olmak istediğimiz yerde olmadığımızı zaten anlamıştık. Umduğumuz kadar hızlı olmamamızın -elbette- pek çok nedeni vardı."

"Hepimiz için kesinlikle hayal kırıklığı oldu. Eğer önümüzdeki yıl daha iyi pozisyonlar için savaşmak istiyorsak çok fazlasını yapmamız gerekiyor."

"Sinir bozucu olduğunu söyleyemem fakat istediğimiz sonucun bu olmadığı da bir gerçek. 2019'da oldukça iyi bir iş çıkarmıştık, sezon sonuna doğru ivme düşmeye başladı."

"Bu yıldan daha fazlasını bekliyorduk. Çok geçmeden bu sezonun beklediğimizden çok daha farklı olduğunu fark ettik."

"Gelecek yıl daha iyisini yapmaya çalışmalıyız ama yine de hayal kırıklığı yaşamıyorum."

23 haftada 17 yarış yapıldı. Özellikle yılın ikinci yarısı çok yoğundu.

Bu konuda Raikkonen, “Bence normalde yaptığımızdan çok da farklı değildi. Evet, daha kısa bir zaman diliminde daha fazla yarış yapmak zorunda kaldık ancak çoğu Avrupa'daydı. Bu, çok büyük bir fark yaratıyor."

"Elbette ki hiç kimse için normal bir yıl olmadı. Önümüzdeki yılın nasıl gelişeceğini göreceğiz. İlgilendiğimiz şey de bu. Sonuç ne olursa olsun, yine elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

 

Schumacher belgeseliyle ilgili çalışmalar tamamlandı

Önceki haber

Schumacher belgeseliyle ilgili çalışmalar tamamlandı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Marko: "Verstappen'in en zayıf noktası sabırsızlığı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Verstappen'in en zayıf noktası sabırsızlığı"

Ricciardo: "Alonso'nun yaşlı olduğunu düşünenler yanılıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Alonso'nun yaşlı olduğunu düşünenler yanılıyor"

Leclerc, SF71H ile Fiorano'da piste çıktı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc, SF71H ile Fiorano'da piste çıktı

Magnussen, Haas'tan veda hediyesi olarak F1 aracının direksiyonunu istemiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Magnussen, Haas'tan veda hediyesi olarak F1 aracının direksiyonunu istemiş

Schumacher: "Hamilton'un başarısında herhangi bir rastgelelik yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Hamilton'un başarısında herhangi bir rastgelelik yok"

Mercedes'in F1 dominasyonunu başlatan araç
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Mercedes'in F1 dominasyonunu başlatan araç

Magnussen: "2021 için bir F1 takımının teklifini geri çevirdim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Magnussen: "2021 için bir F1 takımının teklifini geri çevirdim"

RTL muhabiri: "Hamilton birkaç gün içinde yeni sözleşmeyi imzalayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

RTL muhabiri: "Hamilton birkaç gün içinde yeni sözleşmeyi imzalayacak"

Son Haberler

Raikkonen, zorlu 2020 sezonuna rağmen hayal kırıklığı yaşamıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen, zorlu 2020 sezonuna rağmen hayal kırıklığı yaşamıyor

Schumacher belgeseliyle ilgili çalışmalar tamamlandı
F1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher belgeseliyle ilgili çalışmalar tamamlandı

McLaren, CNBC ile olan kontratını yeniledi
F1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, CNBC ile olan kontratını yeniledi

Marko: "Verstappen'in en zayıf noktası sabırsızlığı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Verstappen'in en zayıf noktası sabırsızlığı"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Marko: "Verstappen'in en zayıf noktası sabırsızlığı"

2s
2
Formula 1

Ricciardo: "Alonso'nun yaşlı olduğunu düşünenler yanılıyor"

7s
3
Formula 1

Leclerc, SF71H ile Fiorano'da piste çıktı

5s
4
Formula 1

Magnussen, Haas'tan veda hediyesi olarak F1 aracının direksiyonunu istemiş

3s
5
Formula 1

Schumacher: "Hamilton'un başarısında herhangi bir rastgelelik yok"

4s

Son Haberler

Raikkonen, zorlu 2020 sezonuna rağmen hayal kırıklığı yaşamıyor

Raikkonen, zorlu 2020 sezonuna rağmen hayal kırıklığı yaşamıyor

Formula 1
33dk
Schumacher belgeseliyle ilgili çalışmalar tamamlandı

Schumacher belgeseliyle ilgili çalışmalar tamamlandı

Formula 1
1s
McLaren, CNBC ile olan kontratını yeniledi

McLaren, CNBC ile olan kontratını yeniledi

Formula 1
2s
Marko: "Verstappen'in en zayıf noktası sabırsızlığı"

Marko: "Verstappen'in en zayıf noktası sabırsızlığı"

Formula 1
2s
Magnussen, Haas'tan veda hediyesi olarak F1 aracının direksiyonunu istemiş

Magnussen, Haas'tan veda hediyesi olarak F1 aracının direksiyonunu istemiş

Formula 1
3s

Son Videolar

The Silver Arrows Story: Mercedes W04 03:30
Formula 1
25 Oca 2021

The Silver Arrows Story: Mercedes W04

Gümüş Oklar'ın hikayesi: Mercedes W03 03:28
Formula 1
20 Oca 2021

Gümüş Oklar'ın hikayesi: Mercedes W03

2021'deki yere basma gücü kuralları her şeyi değiştirecek mi? 07:04
Formula 1
20 Oca 2021

2021'deki yere basma gücü kuralları her şeyi değiştirecek mi?

Renault rebrands as Alpine F1 Team for 2021 03:08
Formula 1
20 Oca 2021

Renault rebrands as Alpine F1 Team for 2021

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future 07:56
Formula 1
12 Oca 2021

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.