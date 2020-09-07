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Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Yumuşak lastikle kendimizi zor bir pozisyonda bulduk"

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Raikkonen: "Yumuşak lastikle kendimizi zor bir pozisyonda bulduk"
Ekleyen:
, Editör

Kimi Raikkonen, güvenlik aracı sonrası neden yumuşak lastikleri kullandığını açıkladı ve yarışın kendileri için zor geçtiğini belirtti.

Kimi Raikkonen, kırmızı bayrak periyodunun ardından ikinci sıraya kadar çıktı ve bir noktada iyi bir tempo da tutturdu.

Ancak kırmızı logolu yumuşak lastikler son bölümde bitti ve Raikkonen de 13. sıraya kadar geriledi.

Bunun üzerine Raikkonen'iin neden orta ya da sert lastikle başlamadığı sorgulandı.

Ancak Fin pilot, ellerinde hiç lastik kalmadığını belirtti.

13. olan Kimi Raikkonen, “Sonuç hayal kırıklığı yaratıyordu ve hiçbir şey yapamadık. Kırmızı bayraklar çıktıktan sonra, başlangıçta orta lastiği kullandığımız için sadece yumuşak lastikle başlayabilirdik. Sonuç olarak kendimizi çok zor bir durumun içerisinde bulduk."

"Yeniden başlangıçtan sonraki ilk turlarda yumuşak lastikler savaşmamıza ve savunma yapmamıza yardım etti, ancak lastikler çalışmamaya başladığı andan itibaren savunmasızdık. Lastikler çalışmayı bırakmadan önce iyi bir konumdaydık. Araç iyiydi ve her şey olumlu gidiyordu, ama sonunda savaşamadık." dedi.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, Nicholas Latifi, Williams FW43

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, Nicholas Latifi, Williams FW43

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Antonio Giovinazzi de aldığı 10 saniyelik dur kalk cezasının ardından sonuncu oldu.

“Çılgın bir yarıştan puansız ayrıldık. Tabii ki üzüntü verici, çünkü durum başlangıçta umut verici görünüyordu. Geriye dönüp baktığımızda, ilk onda bitirmenin pek olası olmadığını anlıyoruz, ancak yine de cezadan ötürü üzgünüm, sonrasında en geriye düştüm."

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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