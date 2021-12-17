Raikkonen: "Yeni mücadelelere ihtiyacım yok"

Kimi Raikkonen, uzun Formula 1 kariyerine 2021 sezonunun ardından son noktayı koydu ve artık yarışmamayı düşünüyor.

Kısa vadede bir yerde yarışmayacağı konusunda net olan Raikkonen, artık ailesine vakit ayırmak istiyor.

Auto Motor und Sport'a konuşan Fin pilot şöyle dedi: "Emekli olmaya karar verdim çünkü seyahat etmek artık bana fazla geliyordu. Evden uzakta çok fazla vakit geçiriyorum."

"Emekli olduğum için orada daha çok vakit geçirebileceğim. Hayatım boyunca uymak zorunda kaldığım programlardan nefret ediyorum. Fakat şimdi yeni bir güne herhangi bir programım olmadan başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Yeni hayatından korkup korkmadığı sorusuna Raikkonen, "Neden korkayım? Aksine sabırsızlıkla bekliyorum. Pek çok kişi bana 'altı ay evde kalırsan duvarlar üstüne üstüne gelmeye başlayacak' diyor. Eğer başlarına böyle bir şey geldiyse ya da bu kadar kötü hissediyorlarsa kendilerine yeni bir ev ya ya başka bir aile bulmaları gerekiyor."

"Ben evde olmaya seviyorum. Ailemle daha fazla vakit geçirip, normal şeyler yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Boş vaktim benim için her şeyden daha önemli."

"Geçmişte böyle bir hayatı biraz tattım ama ralli programları yüzünden yine seyahat etmek zorundaydım. Daha az etkinlik vardı ama daha uzun sürüyordu." yanıtını verdi.

Raikkonen, yeni bir rekabete ihtiyacı olmadığını söyleyerek şunları ekledi: "Hayır, yeni bir mücadeleye ihtiyacım yok. Dışarı çıkmadan bir hafta boyunca evde oturup yine de kendimi harika hissedebiliyorum."

"Bu yüzden hiçbir planım yok Şimdi her şeyden önce ailem geliyor. Sonrasında ne olacağını göreceğiz. Gelecekte ilgimi neyin çekeceğini şimdiden düşünmek için hiçbir sebep göremiyorum."

Mika Hakkinen, geçmişte emekli olmasının ardından normal bir hayat sürmenin kendisi için zor olduğunu söylemişti. Bu, kariyeri boyunca sürekli rekabet içerisinde olmak zorunda kalan çoğu sürücü için geçerli bir şey.

Bu konuda Raikkonen, "Böyle bir hayatın nesi yanlış? Ben her zaman yeni zorluklara ihtiyaç duyan biri değilim ve yaptığım her şeyde birinci olmak için çabalamıyorum. En azından artık böyle. Gençliğimde farklıydı. Fakat bunlar oyunlar ve yarışlarla bağlantılıydı. Fakat şimdi benim için ilgi çekici değil." dedi.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Alfa Romeo