Raikkonen: "Yeni Ferrari motoru geçen yıldan daha iyi görünüyor"

Raikkonen'in mücadele ettiği Alfa Romeo, Ferrari'nin geçen yıl Mercedes, Honda ve Renault gibi üreticilerin gerisinde kalmasından ötürü performans anlamında olumsuz etkilenmişti.

Ferrari genel olarak geçen yılın en güçsüz motoruna sahipti ve bu da hem fabrika takımını hem de müşteri takımlarının geriye düşmesine neden oldu.

Alfa Romeo yılı ancak 8. sırada tamamlarken, sadece Haas ve Williams'ı geçebildi.

Ferrari bu yıl için yepyeni bir motor hazırladı ve şimdiye kadarki açıklamalar nispeten iyi görünüyor.

Ferrari'nin güç ünitesinin kaydettiği ilerleme hakkında konuşan 2007 dünya şampiyonu Raikkonen, İtalyan üreticinin kış aylarında ileriye doğru bir adım attığını doğruladı.

Raikkonen, "Evet, ilerleme kaydettiklerine eminim. Güç ünitesi zaten daha iyi, ancak diğer üreticilerin de gelişim kaydetmesini bekleyebilirsiniz."

"Geçen yıl sahip olduğumuz şeyle karşılaştırdığımızda daha iyi görünüyor. Ancak nerede olduğumuzu görmek için yarışların başlamasını beklememiz gerekiyor. Yine de bizim için faydalı bir adım." dedi.

Raikkonen, sonrasında Alfa Romeo'nun gelişimi hakkında da konuştu.

Fin pilot, "Henüz ilk günlerdeyiz. Dün, gün boyunca herhangi bir sorun yaşamadık ve bence bu sabah için de durum aynıydı. Yani şimdiye kadar her şey yolunda gidiyor."

“Araç geçen yıldan biraz farklı hissettiriyor, bazı yerlerdeki hissiyat çok iyi. Rüzgar dün bizi zorlasa da, iyi bir başlangıç noktası olduğunu düşünüyorum." dedi.