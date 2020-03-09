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Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Yeni araç her alanda daha iyi"

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Raikkonen: "Yeni araç her alanda daha iyi"
Ekleyen:
, Editör
9 Mar 2020 06:55

Kimi Raikkonen, 2020 aracının geçen yılki araca kıyasla her alanda daha iyi olduğunu söyledi.

Alfa Romeo geçen yıl inişli çıkışlı bir yıl geçirmişti ve Kimi Raikkonen ilk yarılarda puan alsa da, sezon ilerledikçe puan barajının dışında kalmıştı.

Melbourne öncesi Blick gazetesine konuşan Raikkonen, yeni aracın geçen yıla kıyasla daha iyi olduğunu söyledi.

2007 dünya şampiyonu, "Tüm yarış pilotları mart ayında mutludur. Sezon ne kadar uzun olursa, ruh halimiz o kadar değişir. En geç Eylül ayında bazılarımız huysuzlanmaya ve hatta somurtmaya başlar. Herkes kendi hikayesini yaşıyor."

"Geçen yıl takıma döndüm ve takım şimdiye kadar çok gelişti. Yeni araç her alanda daha iyi. Ama sonunda nere olduğumuz rakiplerimize bağlı, bu yüzden henüz hiçbir tahmin yapamam."

"Testler böyledir. Kimse diğerlerinin ne yaptığını bilemez. Test sonuçları Melbourne'den aniden değişebilir ve herkes şaşırabilir."

"Geçen yıl temelde lastik sorunları vardı. Bazı yarışlarda lastikleri çalıştıramadık ve bu bizi sık sık geriye düşürdü. Ancak bazı takımlar da benzer sorunlar yaşadı."

"Takımın yeni bir simülatörü var. Onu gördüm, geliştiriliyor. Bize yardım etmesini bekliyorum. Ama bir simülatör hazırlamak uzun bir süreç." dedi.

Raikkonen, Ferrari'de yarışırken sık sık Valtteri Bottas'la olaylar yaşamıştı.

Fin pilot, "Evet ama bir yarışta hep aynı rakiplerle yarışıyorsanız, olan şey budur. Onu bu yıl çok sık göreceğimi sanmıyorum." diyerek gülümsedi.

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Editör Kemal Şengül

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