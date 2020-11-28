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Formula 1 / Son dakika

Raikkonen yarışta daha güçlü olmayı bekliyor

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Raikkonen yarışta daha güçlü olmayı bekliyor
Ekleyen:
, Editör

Alfa Romeo F1 pilotu Kimi Raikkonen, sıralama turlarının ardından verdiği demeçte, pazar günü daha iyi olabileceklerini belirtti.

Alfa Romeo pilotları için pek de iyi bir hafta sonu olmuyor. Kimi Raikkonen, sıralama turlarının ilk bölümünde 17. olabilirken, takım arkadaşı Antonio Giovinazzi 16. olabildi.

Raikkonen hafta sonunun başından itibaren istediği turları atmakta zorlanıyordu ve sıralama turlarında takım arkadaşının gerisinde kaldı.

Seansın ardından konuşan 2007 dünya şampiyonu, "Bu hafta sonu şimdiye kadarki seanslara göre bir adım ileri gitmeyi başardık."

"Aracı sürmek daha rahattı ancak sıralama seansı kolay değildi ve ilk bölümde elendik, ki bu harika değildi. Sonuçlar böyle, ama yarın ne yapabileceğimizi göreceğiz."

"Takım önceki yarışlarda daha rekabetçi görünüyordu, bu yüzden umarım tekrar iyi bir yarış çıkarabiliriz." dedi.

Giovinazzi ise şunları ekledi: “Çok iyi bir tur çıkardım ve ikinci bölüme kalmaya çok yakındım. Çok ufak bir farkla ikinci bölümü kaçırdım. Elbette bu sonuç hayal kırıklığı yaratıyor ama tamamen yarışa odaklanmış durumdayız."

"Araçtan oldukça memnunum ancak bu pistte lastik aşınması çok yüksek olduğu için zorlu bir yarış olacak."

"Lastiklerin durumunu izlemek ve doğru stratejiyi seçmek, yarış için kilit nokta olacak. Bakalım hangi sonuçları elde edebileceğiz veya puan alabilecek miyiz?"

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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