Raikkonen yarışta daha güçlü olmayı bekliyor

Alfa Romeo pilotları için pek de iyi bir hafta sonu olmuyor. Kimi Raikkonen, sıralama turlarının ilk bölümünde 17. olabilirken, takım arkadaşı Antonio Giovinazzi 16. olabildi.

Raikkonen hafta sonunun başından itibaren istediği turları atmakta zorlanıyordu ve sıralama turlarında takım arkadaşının gerisinde kaldı.

Seansın ardından konuşan 2007 dünya şampiyonu, "Bu hafta sonu şimdiye kadarki seanslara göre bir adım ileri gitmeyi başardık."

"Aracı sürmek daha rahattı ancak sıralama seansı kolay değildi ve ilk bölümde elendik, ki bu harika değildi. Sonuçlar böyle, ama yarın ne yapabileceğimizi göreceğiz."

"Takım önceki yarışlarda daha rekabetçi görünüyordu, bu yüzden umarım tekrar iyi bir yarış çıkarabiliriz." dedi.

Giovinazzi ise şunları ekledi: “Çok iyi bir tur çıkardım ve ikinci bölüme kalmaya çok yakındım. Çok ufak bir farkla ikinci bölümü kaçırdım. Elbette bu sonuç hayal kırıklığı yaratıyor ama tamamen yarışa odaklanmış durumdayız."

"Araçtan oldukça memnunum ancak bu pistte lastik aşınması çok yüksek olduğu için zorlu bir yarış olacak."

"Lastiklerin durumunu izlemek ve doğru stratejiyi seçmek, yarış için kilit nokta olacak. Bakalım hangi sonuçları elde edebileceğiz veya puan alabilecek miyiz?"