Raikkonen: "Yarışmaktan keyif alıyorsam F1'de devam edeceğim"

Kimi Raikkonen, 2012'de spora dönüşünden bu yana Lotus, Ferrari ve Alfa Romeo takımları için yarıştı.

2019 ve 2020 yılları için Alfa Romeo ile iki yıllık kontrat imzalayan Fin pilotun anlaşması bu yıl sonunda bitecek.

Raikkonen ne yapacağı bilinmiyor ancak emekli olabileceği iddia ediliyor.

Fakat Infobae'ye konuşan 2007 F1 dünya şampiyonu, eğer yarışmaktan keyif almaya devam ederse Formula 1'de devam edeceğini söyledi.

Fin pilot, "Her zaman kararımı sezon sonunda vereceğimi söyledim. Yarışmaktan keyif almaya devam edersem, o zaman kalacağım. Ama eğer keyif almıyorsam kariyerimi noktalayacağım."

"Yarışmayı seviyorum. İşin röportaj gibi diğer yönlerini gerçekten sevmiyorum. Beni mutlu eden şey yarışmak. Direksiyonun arkasındaki mücadelelerden hoşlanıyorum."

"Yüksek hızlara çıkarken hissettiğim özel bir şey yok, çünkü neredeyse tüm hayatım boyunca yarışıyordum. Eğer araçtan maksimumu almayı başarıyorsanız, o zaman bu eğlencelidir." dedi.

Raikkonen, 2007'deki dramatik Brezilya GP sonrası şampiyonluğa ulaştığında neler hissettiği sorusuna, "Yarışın kendisi benim için pek de unutulmaz değildi. Şampiyon olma ihtimalim neredeyse hiç olmadığı için üzerimde baskı yoktu. İyi başladım, rakiplerimle savaştım, tüm takım mükemmeldi. Yapmamız gereken yaptık. Ama elbette kazandıktan ve şampiyon olduktan sonra duyduğum sevinç tarif edilemezdi." dedi.

Raikkonen, kariyeri boyunca çok farklı motorlar kullandı. V10, V8 ve V6'dan en çok hangisini sevdiği sorusuna, "Umrumda değil. Her motorun kendine özgü özellikleri var. Sürücüler her motordan maksimumu almak zorunda." yanıtını verdi.

Bir parti yapsaydı hangi pilotları davet edeceği sorusuna, "Çok fazla kişiyi davet edeceğimi sanmıyorum! Arkadaşlarımı arardım." yanıtını verirken, neden genel olarak ciddi göründüğü sorusuna ise, "Bilmiyorum. Ama rol yapmıyorum." şeklinde cevap verdi.

Raikkonen bu yıl tüm zamanların en çok yarışan pilotu haline gelebilir. Bu konudaki görüşü sorulduğunda, "Umrumda değil. Sonunda Formula 1'de çıktığım yarış sayısı beni utlu eden şey değil. Kariyerim boyunca hatırlayacağım daha farklı şeyler var." yanıtını verdi.

Son olarak emekli olması halinde Formula 1'i özleyip özlemeyeceği sorusuna, "Öyle olacağını düşünmüyorum. Elbette şampiyonada iyi insanlar var ve onlarla iletişim kurmaya devam edeceğim. Ama hepsi bu kadar. Uzun yıllardır buradayım ve eminim ki kariyerimi noktalamaya karar verdiğimde kendim için başka pek çok etkinlik bulacağım." dedi.