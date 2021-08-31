Raikkonen: "Yarışla ilgili karar çok daha erken verilebilirdi"

Belçika Grand Prix'sinin startı yarıştan hemen önce ve yarışın başlangıcında yağan yağmur nedeniyle ertelenmişti. Atılan birkaç formasyon turunun ardından da yarış üç saat askıya alındı.

Sürücüler, tıpkı pistteki ve ekran başında herkes gibi uzun süre boyunca beklediler ve ardından yarışın güvenlik aracı arkasında başlayacağı duyuruldu. Fakat güvenlik aracı arkasında atılan birkaç turun ardından yarış kırmızı bayrakla durduruldu ve devam etmeyeceği açıklandı.

Yarışa pit yolundan başlayacak olan Kimi Raikkonen, görüşün ve şartların çok düşük olduğunu doğruladı fakat yarışla ilgili nihai karar için bu kadar beklenilmesine anlam veremediğini dile getirdi.

2007 dünya şampiyonu şöyle dedi: “Bunun olması gerçekten çok yazık ve bunu söylerken sadece bizlerden değil, bu hafta sonunu Spa'da geçiren herkesten bahsediyorum."

"Hava durumunu etkileyemiyoruz. Sprey nedeniyle pistte hiçbir şey göremiyorsunuz ama yağmurun yağdığı her pistte bu oluyor. Imola'nın başlangıcındaki durum bundan çok daha iyi değildi."

"Belki de en ön sıradan başlayanlar dışında sürücülerin çoğu hiçbir şey göremedi. Genellikle bu görüş, yarış ilerledikçe artıyor."

"Fakat sudaki kızaklama sorunları da göz önüne alındığında genel anlamda bence çok daha erken bir karar verebilirdik."

Antonio Giovinazzi de tıpkı Kimi Raikkonen gibi hafta sonunu puansız kapatmak zorunda kaldı.

Giovinazzi şunları dile getirdi: "İki kez yarışa başlamayı denedik ama koşullar çok zordu. Görüş mesafesi çok düşüktü ve pistte çok fazla su vardı. Güvenlik nedeniyle yarışmama kararı kesinlikle doğruydu. Taraftarları anlıyorum ama en azından yarışa başlamayı denedik."

"Start için çok uzun bir süre bekledik ve sonra aniden bize hazırlanmamız için 10 dakika verildi. Tekrar toparlanmak zordu. Ne yazık ki ondan sonra güvenlik aracının arkasında sadece iki tur attık."

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, arrives on the grid Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images