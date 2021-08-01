Raikkonen: "Yarışa iyi bir konumdan başlıyoruz"

Alfa Romeo pilotları Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi, sıralama turlarında ikinci bölüme kalmayı başardılar.

Raikkonen bu yıl ikinci bölüme kalmakta zorlanıyordu ancak Hungaroring'de iyi bir tempo yakalayarak 13. oldu.

Bu yıl üçüncü kez Giovinazzi'yi sıralama turlarında geçen Raikkonen, yarışa iyi bir konumdan başlayacaklarını belirtti.

Fin pilot şöyle konuştu: “Takım, sıralama turları öncesinde aracın dengesini geliştirmek için çok çalıştı ve bu, ileriye doğru bir adım atmak için yeterli oldu."

"Hâlâ olmak istediğimiz yerde değiliz ama elimizden gelenin en iyisini yaptık ve 13. sıra yarışa başlamak için iyi bir pozisyon."

"Yarın ne elde edebileceğimizi göreceğiz. Buradaki yarış asla kolay geçmiyor ama iyi bir sonuç almak için elimizden geleni yapacağız.”

Giovinazzi, antrenmanlarda yaşadığı sorunlar göz önüne alındığında sonuçtan memnun olduğun söylüyor.

“Dün ve bu sabah 3. antrenman seansında zorlandıktan sonra, bizim için hafta sonunun şimdiye kadarki en iyi seansıydı."

"Takım harika bir iş çıkardı ve sabahtan bu yana büyük bir adım attık. İki aracı da ikinci bölüme çıkardık ve bu sonuçtan memnun olmalıyız. Bence 13. ve 14. sıra bizim için muhtemelen mümkün olan en iyi sonuçtu. Özellikle de sıcak ve rüzgar nedeniyle şartlar oldukça zordu."

"Yarışta her şey olabilir ve bu pist, geçiş için kolay bir pist değil. Bu açıdan iyi bir başlangıç ve strateji bizi iyi bir konuma getirebilir."

"Yarışta, lastik aşınmasının özellikle de bu sıcaklıkta büyük bir rol oynamasını bekliyoruz. Bu yüzden doğru kararlar vermek, iyi bir sonuca sahip olmak adına kilit nokta olacak."

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Motorsport Images