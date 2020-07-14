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Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Yakıt tasarrufu yüzünden puanları kaçırdık"

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Raikkonen: "Yakıt tasarrufu yüzünden puanları kaçırdık"
Ekleyen:
, Editör
14 Tem 2020 06:46

Kimi Raikkonen, yarışın son bölümünde yakıt tasarrufu yapmak zorunda kaldığını ve bu yüzden de olası puan fırsatını kaçırdığını belirtti.

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, Charles Leclerc&Sebastian Vettel temasından en çok etkilenen isimdi. Çünkü olay tam önünde gerçekleşti ve bu ikiliye çarpmamak için adeta durmak zorunda kaldı. Bu yüzden de geriledi.

Raikkonen buna rağmen yarış boyunca Haas sürücüleriyle güzel mücadeleler verdi ve yarışın son bölümünde 10. sıradaki Daniil Kvyat'ı kovaladı.

Fin pilot, Kvyat'ı geçebileceğini fakat son 20 turda yakıt tasarrufu yapmak zorunda kaldığını söyledi.

40 yaşındaki pilot, “Aslında yarışta oldukça iyi bir aracımız vardı ve tempomuz kesinlikle ileriye doğru bir adımdı, bu yüzden puan için savaşamamak biraz sinir bozucu oldu.

"İki Ferrari sürücüsü arasındaki temastan kaçınmak zorunda kaldım ve başlangıçta çok zaman kaybettim. Neredeyse durmak zorunda kaldım ve anti-stop devreye girdi."

"Sonunda iyi bir pozisyona çıkmayı başardım ama son 20 turda yakıt tasarrufu yapmak zorunda kaldım. Bu yüzden Kvyat'ı yakalamak için zorlayamıyordum."

"Saf hızımızın puan alabilmek için yeterli olduğunu hissediyorum."

"Önümüzdeki hafta başka bir şansımız daha var ve  umarım sonuç daha iyi olur." dedi.

Antonio Giovinazzi, ise yarışı 14. sırada noktaladı.

"Bizim için biraz zor bir hafta sonu oldu. Ancak cumartesi günkü durumdan sonra puan almak kolay olmayacaktı. İyi bir ilk tur geçirdim ama sonunda ilk ona girmeyi başaramadık. Avusturya'yı iki puanla kapatmaktan memnun olabiliriz. Gelecek hafta sonu farklı bir pistte yarışmak için sabırsızlanıyorum."

"Macaristan, Spielberg'e kıyasla çok farklı bir bir pist. Çok fazla yere basma gücü gerektiriyor ve düzlükler o kadar da önemli değil. Bu yüzden aracımızdan en iyi şekilde faydalanmamız için yeni şeyler denemeye odaklanmamız gerekecek."

 
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Editör Kemal Şengül

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