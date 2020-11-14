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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Raikkonen: "Yağmur pisti daha da kayganlaştıracak"

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Raikkonen: "Yağmur pisti daha da kayganlaştıracak"
Ekleyen:
, Editör

Alfa Romeo F1 pilotu Kimi Raikkonen, şartların herkes için aynı olduğunu ancak cumartesi günü yağmur yağması halinde işlerin daha da zorlaşabileceğini söyledi.

Cuma gününün en çok konuşulan konusu, pistin kayganlığıydı ve sürücüler iki seansta da sürekli olarak kayma problemi yaşadılar.

Seans içerisinde spin atan isimlerden bir tanesi olan eski Türkiye GP galibi Kimi Raikkonen, şartların epey zorlu olduğunu belirtti.

"Sabah bölümünde asıl sorun pistin durumuydu ama planladığımız her şeyi yaptık."

"Soğuk hava, sert lastikler ve yeni asfalt pisti çok kaygan hale getirdi. Durum her geçen tur düzelse bile aracı hissetmek çok zordu. Ama herkes aynı durumda. Cumartesi günü yağmur yağabilir ve asfalt daha da kaygan hale gelebilir. Sıralama turlarında nasıl bir hava olacağını göreceğiz."

Antonio Giovinazzi ise pistin mükemmel olduğunu fakat çok kaydığını belirtti.

13. olan İtalyan sürücü, “Mükemmel ama çok kaygan bir pist. Bir tur içinde üç iyi sektörü bir araya getirmek gerçekten zor oldu."

"Daha önce bir Formula 1 aracının direksiyonunun hiç bu kadar rahatsız hissetmemiştim. Ama herkes eşit durumda. Yarın hava soğursa ve yağmur yağarsa, durum daha da kötüye gidecek."

"İlk antrenmandaki ilk turlar gerçekten zordu. Ancak ikincisinde pistin durumu biraz gelişti ve kolaylaştı. Bu şartlar bize yardımcı olabilir." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Editör Kemal Şengül

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