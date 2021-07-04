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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Raikkonen, Vettel'le yaşadığı temastan ötürü ceza aldı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, yarışta Sebastian Vettel'le yaşadığı olaydan ötürü 20 saniye zaman cezası aldı.

Raikkonen, Vettel'le yaşadığı temastan ötürü ceza aldı

Kimi Raikkonen, yarışın son turunda 11. sıra için Williams pilotu George Russell'la mücadele ediyordu.

Fin pilot, 4. virajda Russell'ın ardındaydı ve lastiklerini kilitleyip biraz dışa açılınca, arkasından gelen Sebastian Vettel kendisine atak yaptı.

Temasın etkisiyle hem Vettel hem de Raikkonen pistin sol tarafına sürüklenerek oldukça tehlikeli bir an yaşadılar.

Neyse ki başka bir pilota veya bariyerlere çarpmadılar. Böylece olay ucuz atlatılmış oldu.

Olay yarışın ardından hakemler tarafından incelendi ve Raikkonen'in suçlu bulunduğu duyuruldu.

Raikkonen, bu olaydan ötürü pitten geçme cezasına denk gelen 20 saniyelik bir zaman cezası aldı. Fakat bu, zaten gerilerde olan Raikkonen için bir şeyi değiştirmeyecek.

Fin pilot ayrıca iki de ceza puanı aldı ve toplam ceza puanı sayısı altıya çıktı.

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