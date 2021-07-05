Raikkonen: "Vettel ile temas, sonucu etkilemedi"

Kimi Raikkonen, pazar günü gerçekleştirilen yarışa 16. sıradan başladı ve ilk bölüm için sert hamur tercih etti.

Uzun bir ilk bölüm geçirerek sert lastiklerle 37 tur atan Raikkonen, yarışın son bölümünde 10. sıra için mücadele eden George Russell ve Fernando Alonso'yu yakaladı. Fakat Alonso, Russell'ı geçip farkı açmaya başlarken, Raikkonen Russell'ı geçmeye çalıştı ve arkadan gelen Sebastian Vettel fırsattan faydalanarak Fin pilotun yanına geldi.

Sonunda, Raikkonen'e 20 saniye ceza verilmesine yol açan korkutucu bir temas yaşandı.

Raikkonen yarışın ardından şöyle dedi: "Aracın oldukça iyi olduğu bir yarıştı ancak ilk ona girmek için biraz yetersizdi. İlk önce sert lastiklerle uzun bir ilk bölüm geçirdik ve ardından orta lastiklerle 10. sıra için savaşan öndeki çocukları yakaladık."

"Alonso, Russell'ı geçti, ben de yaklaştım ve sonra Seb ile temas yaşandı. Kaza yaptık ve hepsi bu. Sonuçta ikimiz de puan barajının biraz gerisinde olduğumuz için sonuç değişmedi."

Antonio Giovinazzi ise ilk turda yaşanan temasın ardından pite girmek zorunda kaldı ve yarışı puansız kapattı.

İtalyan pilot şöyle dedi: "Sinir bozucu bir gündü. Tıpkı geçen hafta olduğu gibi yarışım ilk turda tehlikeye girdi. Esteban'la temas yaşadım ve pite girmek zorunda kaldım. Sonrasında iyi bir tempo yakaladık ama herkes birbirine çok yakındı, geçiş yapmak çok zordu. Bir Williams'ın ardında sıkışıp kaldım, hatta bir ceza bile aldım. Bizim için unutulması gereken bir hafta sonuydu. Umarım Silverstone'da performansımız kötü olmadığı için daha iyi bir yarış çıkarabiliriz."

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images