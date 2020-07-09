Raikkonen: "Vettel/Ferrari ilişkisi, insanların söyledikleri kadar kötü değil"

Vettel, takımın kendisine 2020 sonrası için yeni bir sözleşme teklif etmemesi ve tercihini Carlos Sainz'dan yana kullanmasının ardından Ferrari'den ayrılacak.

Vettel geçtiğimiz hafta sonu Avusturya'da Ferrari'den teklif almamasına şaşırdığını itiraf etti ve açıklamaları, İtalyan ekibin yaptığı açıklamaların tam zıttıydı.

Raikkonen, 2015-18 yılları arasında Ferrari'de Vettel'in takım arkadaşıydı ve geçen yılın başında Alfa Romeo'ya geçti. İkilinin birlikte yarıştıkları dönemde çok iyi anlaştıkları biliniyor.

Motorsport.com'a konuşan Raikkonen, Vettel'in Ferrari'den haksız muamele gördüğünü hissedip hissetmediği sorusuna yanıt verdi.

Raikkonen, "Dürüst olmak gerekirse geçen hafta birbirimizi gördüğümüz zaman kısaca konuştum, sanırım başlangıçtan hemen önceydi ve bildiğim tek şey bu."

"Orada neler olduğunu bilmiyorum, bu benim işim değil. Sanırım birine kötü davranılıp davranılmadığını yorumlamak haksızlık olur, çünkü neler olup bittiğini bilmiyoruz."

"İnsanların anlattıkları kadar kötü bir ilişkileri olduğundan şüpheliyim."

"Açıkçası bazen bu şekilde gidiyor, takımdan ayrılmanız gerekiyor ya da ayrılmayı seçiyorsunuz. Geleceğinde neler olacağını göreceğiz. Ona sormanız lazım."

“Tek yarıştan sonra şu anda ne kadar zor olduğu hakkında pek fazla şey söyleyemem. [Alfa Romeo] için de en kolayı değildi. Eminim geçen hafta sonundan çok daha güçlü olabilirler.” dedi.

Raikkonen'in Ferrari'den ayrılığı 2018 İtalya Grand Prix'sinin ardından açıklandı ve takım bitime yedi yarış kalan Leclerc'in takıma katılacağını duyurdu.

Ancak Raikkonen, ayrılığı açıklandıktan sonra Ferrari tarafından farklı muamele görmediğini söyledi.

"Hayır, kesinlikle hayır. Her ikisinin de tamamen aynı desteği aldıklarına eminim. Her iki araçla da en iyi sonucu elde etmek onların yararına olan bir şey, bu yüzden neden başka bir şey yapsınlar ki? Bunu anlamıyorum."