Raikkonen: “Verstappen-Hamilton olayı çok abartılıyor”

Geçtiğimiz hafta Interlagos’taki yarışta Hamilton’ın atağına çok geç frenlemeyle cevap veren Verstappen’in bu hareketine herhangi bir inceleme veya ceza çıkmamıştı.

Hafta boyunca konuşulan bu olayın ardından Mercedes, yeniden inceleme talebinde bulunmuştu.

Alfa Romeo sürücüsü Raikkonen ise olayın çok abartıldığını ve bundan çok daha kötü olaylar yaşandığını belirtti.

2021 sezondaki şampiyonluk savaşının, diğer sezonlara göre daha yoğun geçip geçmediği sorulduğunda Fin sürücü, “Daha az yoğun, çünkü ben yokum. Yani, benim için, kimin kazandığı fark etmiyor. Elbette en çok puana sahip olan sürücü kazanıyor.”

“Bu konu hakkında çok şey yazılıyor ve az şeylerden büyük hikayeler yaratılıyor. İyi ya da kötü, bilemiyorum.” dedi.

Brezilya GP’deki Verstappen-Hamilton olayını görüp görmediği sorulduğunda Raikkonen, “Bunun birazını gördüm. Dışarı taştıklarında temas yaşamadılar. Bilmiyorum. Söylenecek pek bir şey yok.”

“Çılgınca bir şey yoktu. Çılgın gözler, çok daha kötü şeyler görür. Daha kötülerini kendim yaşamıştım. Yani dediğim gibi, normalde olduğundan çok daha kötü hale getirilen bir şey oldu. Abartıldığını, hakkında çok fazla şey yazıldığını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşı Antonio Giovinazzi’nin ayrılışı hakkında ise Raikkonen, “Elbette, onun için üzücü. O çok iyi biri. Uzun zamandır, Ferrari zamanlarından beri birbirimizi tanıyoruz.”

“Ancak işler bazen böyledir. Umarım iyi bir şeyler bulur ve bir gün F1’e dönmek için başka bir şansı olur.” dedi.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, and Mick Schumacher, Haas VF-21, collide Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images