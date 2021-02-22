Raikkonen ve Giovinazzi'nin kask tasarımı belli oldu
Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi, yeni sezonda kullanacakları kask tasarımını, bugün yapılan lansmanla birlikte tanıttılar.
Alfa Romeo, yeni sezonda mücadele edeceği yeni C41 aracını bugün gerçekleştirdiği lansmanla birlikte tanıtmıştı.
Lansmanın ardından takım pilotlarının yeni sezonda kullanacakları kask tasarımları da paylaşıldı.
Kimi Raikkonen'in yeni sezonda kullanacağı kask epey şık duruyor ve arka kısımda çocuklarının ismi yer alıyor.
Kask tasarımı, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing
Fotoğraf: Alfa Romeo
Kask tasarımı, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing
Fotoğraf: Alfa Romeo
Kask tasarımı, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing
Fotoğraf: Alfa Romeo
Kask tasarımı, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing
Fotoğraf: Alfa Romeo
Kask tasarımı, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing
Fotoğraf: Alfa Romeo
Antonio Giovinazzi ise genel olarak İtalyan bayrağının renklerini taşıyan bir kask tasarımı seçmiş durumda.
Kaskın arka tarafında ise iğnesini çıkaran bir arı görseli yer alıyor.
Kask tasarımı, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing
Fotoğraf: Alfa Romeo
Kask tasarımı, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing
Fotoğraf: Alfa Romeo
Kask tasarımı, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing
Fotoğraf: Alfa Romeo
Kask tasarımı, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing
Fotoğraf: Alfa Romeo
Kask tasarımı, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing
Fotoğraf: Alfa Romeo
Bu yıl arka arkaya ikinci yılda Alfa Romeo'nun yedek ve test pilotluğunu yapacak Robert Kubica da yeni kask tasarımını tanıttı.
Polonyalı pilotun kask tasarımı geçen yılla oldukça benzer.
Kask tasarımı, Robert Kubica, Alfa Romeo Racing
Fotoğraf: Alfa Romeo
Kask tasarımı, Robert Kubica, Alfa Romeo Racing
Fotoğraf: Alfa Romeo
Kask tasarımı, Robert Kubica, Alfa Romeo Racing
Fotoğraf: Alfa Romeo
Kask tasarımı, Robert Kubica, Alfa Romeo Racing
Fotoğraf: Alfa Romeo
Kask tasarımı, Robert Kubica, Alfa Romeo Racing
Fotoğraf: Alfa Romeo
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül