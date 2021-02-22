Raikkonen ve Giovinazzi'nin kask tasarımı belli oldu

Alfa Romeo, yeni sezonda mücadele edeceği yeni C41 aracını bugün gerçekleştirdiği lansmanla birlikte tanıtmıştı.

Lansmanın ardından takım pilotlarının yeni sezonda kullanacakları kask tasarımları da paylaşıldı.

Kimi Raikkonen'in yeni sezonda kullanacağı kask epey şık duruyor ve arka kısımda çocuklarının ismi yer alıyor.

Kask tasarımı, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing 1 / 5 Fotoğraf: Alfa Romeo . Kask tasarımı, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing 2 / 5 Fotoğraf: Alfa Romeo Kask tasarımı, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing 3 / 5 Fotoğraf: Alfa Romeo Kask tasarımı, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing 4 / 5 Fotoğraf: Alfa Romeo Kask tasarımı, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing 5 / 5 Fotoğraf: Alfa Romeo

Antonio Giovinazzi ise genel olarak İtalyan bayrağının renklerini taşıyan bir kask tasarımı seçmiş durumda.

Kaskın arka tarafında ise iğnesini çıkaran bir arı görseli yer alıyor.

Kask tasarımı, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing 1 / 5 Fotoğraf: Alfa Romeo . Kask tasarımı, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing 2 / 5 Fotoğraf: Alfa Romeo Kask tasarımı, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing 3 / 5 Fotoğraf: Alfa Romeo Kask tasarımı, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing 4 / 5 Fotoğraf: Alfa Romeo Kask tasarımı, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing 5 / 5 Fotoğraf: Alfa Romeo

Bu yıl arka arkaya ikinci yılda Alfa Romeo'nun yedek ve test pilotluğunu yapacak Robert Kubica da yeni kask tasarımını tanıttı.

Polonyalı pilotun kask tasarımı geçen yılla oldukça benzer.