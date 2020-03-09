Raikkonen ve Giovinazzi, Melbourne için Alfa Romeo'ya güveniyor

Formula 1'de yeni sezonun ilk yarışı bu hafta sonu Melbourne'de yapılacak ve takımların birbirlerine yakın olması heyecanı daha da arttırıyor.

Geçen yılın ikinci yarısında düşüşe geçen Alfa Romeo, 2020 aracı üzerinde çok sayıda değişiklik yapan takımlardan birisiydi.

Frederic Vasseur yarış öncesi verdiği demeçte hafta sonu için olumlu konuştu.

"Sadece sezon başlıyor ancak fabrikada yapılan çalışmalardan ve iki haftalık kış testinden sonra bir dönüm noktası."

"Melbourne'de rakiplerimize kıyasla nasıl olduğumuzu görme konusunda heyecanlıyız. Sonuç ne olursa olsun, heyecana veya umutsuzluğa kapılmayacağız."

Kimi Räikkönen ise, "Sezonun başlangıcı mı yoksa sonu mu olduğu gerçekten önemli değil. Her yarış elinizden gelenin en iyisini yapmak için bir fırsat ve aynı miktarda puan alıyorsunuz."

"Doğrusu sezonun ilk yarışı için performansımızın nasıl olacağı tahmin etmek her zaman zor. Ancak Barcelona'daki altı günlük testte, elimizden gelenin en iyisini yapmış olsa bile nerede olduğumuzu sadece Avustralya'dan sonra bileceğiz."

"Tüm takım aracı geliştirmek için çok çalıştı. Hepimiz ödevimizi yaptık ve Melbourne'de iyi sonuçlar elde edebileceğimize inanıyorum." dedi.

Antonio Giovinazzi de “Gerçekten sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Kış testi boyunca heyecanlanırsınız ancak bunu sadece Melbourne'de gerçekten o hissi yaşarsınız. Bu yıl artık çaylak değilim, bu yüzden hafta sonu için 12 ay öncesine kıyasla daha iyi hazırlandığımı hissediyorum. Şimdi sadece kendi yönümüze gitmemiz ve nerede yer aldığımızı görmemiz gerekiyor.” dedi.