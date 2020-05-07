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Formula 1 / Haberler

Raikkonen ve eşi, Alfa Romeo'nun reklam filminde rol aldı

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Raikkonen ve eşi, Alfa Romeo'nun reklam filminde rol aldı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 May 2020 14:30

Kimi Räikkönen ve eşi Minttu Räikkönen, Alfa Romeo'nun reklam filminde rol aldılar.

Bu Ekim ayında 41 yaşına girecek olan Kimi Raikkonen, pist üstünde gösterdiği performansa ek olarak aynı zamanda çok yüksek bir reklam değerine de sahip.

Alfa Romeo sık sık Fin pilotla reklam çekimleri düzenliyor ve bunların sonuncusuna eşi Minttu ile birlikte katıldı.

Raikkonen bu reklam çekiminde Stelvio kullandı.

2020 Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, 2.9 litrelik çift turbolu V6'dan besleniyor ve sedan kardeşi Giulia Q gibi 510 bg güç, 600 Nm tork üretiyor.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio m.y. 2020
Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio m.y. 2020

Ateşli SUV'yi 3.8 saniyede 100 km/h sürate ulaştıran ve 283 km/h azami sürat sağlayan motor, Giulia'nın aksine dört tekerlekten çekiş sistemiyle (Q4) eşli.

Gücü %100'e kadar arka aksa aktarabilen ve düşük tutunma koşulunda %50'şer dağıtıma imkân veren Q4 sistemi, eskiden olduğu gibi 8 ileri ZF şanzımanla birlikte çalışıyor. Araca eskiden taşınan diğer detaylar arasında aktif süspansiyon ve Race moduna sahip DNA Pro sürüş modu seçimi de yer alıyor.

Raikkonen'in ve eşinin oynadığı reklamı aşağıdan seyredebilirsiniz.

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Seri Formula 1 , Livefeed
Pilotlar Kimi Raikkonen Şimdi al
Takımlar Alfa Romeo
Editör Hujber Dávid

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