Raikkonen: "V6 hibrit motoru kullanmak çok keyifli"

Kimi Raikkonen, 2000'lerin başından bu yana sporda yer aldığı için 3 litrelik V10 motorların tadına bakan isimlerden birisi oldu. Ayrıca 2007'de 2.4 litrelik V8 motorla şampiyon olan Raikkonen, son olarak V6 turbo hibrit motorları kullandı.

Üç farklı konsepti kullanan Raikkonen, Beyond The Grid podcastine ilginç açıklamalarda bulundu.

Her ne kadar en başarılı dönemini turbo hibrit motorlar döneminden önce geçirse de, yeni motorlardan hoşlandığını söyleyen Fin pilot, bir noktada motorların daha az sese sahip olmasının daha iyi olduğunu dile getirdi.

Raikkonen, "Aslında V6 turbo hibrit motorları kullanmaktan keyif aldığımı söyleyebilirim!"

"2014 yılında bu motorlar geldiği zaman, Ferrari ile olmamız gereken seviyede değildik. Başlangıçta sürülebilirlik vb. şeyler, muhtemelen alışık olduğumuz kadar iyi değildi. Fakat ikinci yıldan itibaren her şey çok gelişti."

"Bu motorları seviyorum çünkü çok fazla gürültü çıkarmıyorlar. Doğusu onlarla çalışmak daha zevkli."

"Mesela test veya benzeri bir şey yaparken, her o zaman o çılgın gürültü olmuyor, bu sayede garaj içerisinde konuşabiliyorsunuz."

"Hibrit dönemin başlangıcı elbette biraz tuhaftı ama sürüş anlamında bile oldukça iyiler." dedi.

Raikkonen, hangi motoru kullanırsa kullansın çok fazla fark görmediğini de ekledi.

"Yine de her zaman kulak tıkacını kullanıyoruz çünkü ses hâlâ çok güçlü. Bugün sahip olduğumuz ses seviyesi elbette değişti ama bunun dışında hiçbir fark yok."

"Bence bir şekilde hâlâ V10 motorlarla yarışıyor olabilirdik. İnsanlar bir şekilde çok fazla para tasarrufu yapabilirdi ve sonuçlar pek değişmezdi."

"Bazen değişiklikler, doğru sebeplerle yapılmadı."

Raikkonen, 2021 sezonunun ardından emekli olmuştu.

Kimi Raikkonen, Ferrari F2008 Fotoğraf: Sutton Images