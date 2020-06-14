Raikkonen: "Uzun ara çok fazla fark yaratmayacak"

Formula 1 pilotları, son kez Şubat ayındaki Barcelona testlerinde piste çıktılar. Ancak resmi olarak bir yarışa katıldıkları son tarih 2019'un Aralık ayıydı.

Şimdi piste geri döndüklerinde nasıl bir performans sergileyecekleri ve hata yapıp yapmayacakları merak ediliyor.

Alfa Romeo sürücüsü Antonio Giovinazzi de dahil olmak üzere bazı pilotlar, ilk yarışlarda pilotların sorun yaşamalarını bekliyorlar.

Ancak Kimi Raikkonen, her şeyin normal olacağını söyledi.

Bu yıl F1 tarihinin en çok yarışa çıkan pilotu haline gelecek Raikkonen, "Pilotlar için çok fazla fark yaratacağını sanmıyorum."

“Spor yapıyorum ve çalışıyorum. Aracın dışında durmak her kış yaptığımız bir şey ve bu süre, normalden biraz daha uzun sürdü. Yine de araca geri döndüğümüz vakit her şey çok normal olacak." dedi.

Red Bull pilotu Max Verstappen ise kış aylarını ve koronavirüs dönemini simülatörde sürüş yaparak geçirdi.

Hollandallı pilot da Raikkonen'in görüşlerini paylaşıyor.

Hollandalı pilot, Sky'a verdiği demeçte, “Sanırım limitlere çıkmak için sadece birkaç tur atmamız yeterli olacak. Çok uzun zamandır yarışıyoruz ve bu üç ya da dört ay kesinlikle sorun olmayacak.” dedi.