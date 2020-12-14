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Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Umarım önümüzdeki yıl gelişim kaydederiz"

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Raikkonen: "Umarım önümüzdeki yıl gelişim kaydederiz"
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, Editör

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo'nun ikinci yarıdaki olumlu ilerlemesini gelecek yıl da devam ettirmesini umuyor.

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, yarışın başında Ferrari pilotlarıyla aynı tempoyu gösterirken, yarışı her iki Ferrari pilotunun da önünde 12. sırada noktaladı.

Fin pilot bu yıl tıpkı takım arkadaşı Antonio Giovinazzi gibi dört puan aldı ve bu, takımın şampiyona 8.'si olmasını sağladı.

Yarışın ardından konuşan Raikkonen, "Özellikle son birkaç haftaya göre oldukça hızlı ve olumlu bir yarış oldu. Önümüzdeki çocuklara oldukça yakındık ama bu daha fazlasını yapamadık."

"Sonuçlar açısından biraz hayal kırıklığı yaratan sezonu kapatmanın iyi bir yoluydu. Açıkçası kış testlerinin ardından zor bir sezonla karşı karşıya olduğumuzu biliyorduk, ancak takım iyi bir ilerleme kaydetti ve sonunda ileriye doğru bazı iyi adımlar attık."

"Umarım önümüzdeki yıl bu şekilde devam edebiliriz, ama önce biraz dinleneceğiz ve ailelerimizle vakit geçireceğiz." dedi.

Antonio Giovinazzi ise ancak 16. olabildi.

İtalyan pilot, "Başlangıçtan sonra neredeyse hiçbir şey olmadı ve en kolay yarış değildi. Güvenlik Aracı çıktığında, bundan faydalanabileceğimizi düşünerek orta lastiklerle kalmayı seçtik, ancak istediğimiz gibi gitmedi ve bu da bizim yarışımızı tehlikeye attı."

"Şimdi zorlu sezon sona eriyor ve bence elimizden gelen her şeyi yaptık. Nispeten kısa sürede iyi ilerleme kaydettik, ancak yine de geliştirecek çok şey var: umarım 2021'de daha fazlasını yapabiliriz."

"Böylece daha hızlı bir araç ile daha fazla eğlenebilir ve puanlar için savaşabiliriz."

"Kişisel açıdan, bu yıl için ana hedefim olan kişisel gelişimimden memnunum ve önümüzdeki yıl da böyle devam etmek istiyorum." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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