Raikkonen: "Umarım Macaristan'da iyi bir sonuç alabiliriz"

Alfa Romeo bu yıl sadece Monako ve Bakü yarışlarında birer puan alırken, genel olarak yarışları hep 11. sıra civarında bitirdi.

Kimi Raikkonen, son yarış Britanya'da, Sergio Perez'le temas yaşamadan önce onuncu sıradaydı ve Macaristan GP öncesi şöyle konuştu: "Silverstone'daki son yarışta puan almaya çok yaklaştık Perez ile temas yaşadığımda onuncu sıradaydım ve yarışın sonuna kadar bu tek puan için savaşabileceğimizi hissediyordum."

"Orada hiç puan alamadık fakat bu formu Macaristan'a taşımayı umuyoruz. Bu, iyi olabileceğimiz pistlerden biri. Her zaman olduğu gibi hem cumartesi hem de pazar gününün yakın geçmesini bekliyoruz ancak işimizi yaparsak, iyi bir sonuç elde edebiliriz.”

Antonio Giovinazzi de Silverstone'dan eli boş dönmüştü ve Macaristan için olumlu konuştu.

"Sezonun ilk yarısını iyi bir sonuçla bitirmek, yaz tatiline girmek adına harika bir yol olur ve aynı zamanda fabrikadaki herkese güven anlamında yardım eder."

"Macaristan Silverstone'dan tamamen farklı bir pist ve umarım burada iyi olabiliriz. Hızımızın rakiplerimizin çoğunun önüne geçmek için yeterince iyi olduğunu biliyoruz fakat önemli olduğu anda işimizi yapmamız gerekiyor ve eğer bunu yaparsak, iyi bir hafta sonu geçirebiliriz.”

Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur, "Yaz arasından önceki son yarışa da aynı hedeflerle hazırlanıyoruz. Burada her iki araçla da sıralama turlarında ikinci bölüme kalmayı ve pazar günü puan almayı hedefliyoruz. Bunu tekrar etmekten sıkılmayacağım: uzun süredir ilk 10'a çok yakınız ama puan için gereken bu son adımı atmak için her şeyin olması gerektiği gibi gitmesi gerekiyor."

"Son yarışın çoğunu puan pozisyonlarında geçirdik ve Kimi, Silverstone'da son turlara kadar ilk on içerisindeydi. Fakat bu pist, aracımıza tam olarak uyan bir pist değildi. Umarım Britanya'dan tamamen farklı olan bu pistte daha fazlasını başarabiliriz. Bu, yaz tatilinden önce harika olur ve sezonun ikinci yarısında, yakaladığımız olumlu ivmeyi korumamıza yardım eder." dedi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images