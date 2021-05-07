Raikkonen: "Umarım ilk yarışlardan daha iyi durumda oluruz"

Kimi Raikkonen, Portekiz GP'nin ikinci turunda düzlükte takım arkadaşı Antonio Giovinazzi'ye çarpmış ve kendi aracının ön kanadını kırıp yarış dışı kalmıştı.

Fin pilot, İspanya GP öncesi verdiği demeçte, eğer kaza yaşanmasaydı neler olabileceği sorusuna şöyle yanıt verdi: "Kim bilir? Yani yaşandı ve yarış orada bitti. Aslında sadece ön kanadım kırıldı, fakat maalesef ön tekerin altına sıkıştı. Bu yüzden virajı dönemedim."

Raikkonen, Portekiz'de yarış dışı kalsa da yine oldukça iyi bir start aldı ve bu yıl genel olarak en güçlü olduğu yerlerden birisi buydu.

Bu konuda neler yaptığı sorusuna Raikkonen, "Bazı yarışlarda daha fazla antrenman yapabiliyorsunuz, bazılarında ise sınırlı sayıda start antrenmanı oluyor. Çünkü pit yolu sonunda antrenman başlangıcına izin verilmiyor. Fakat bu yılki başlangıçlarımızın genel olarak gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum. Bu temelde pek çok şeye bağlı. Bazen bulunduğunuz taraf daha kaygan veya yol tutuşu daha fazla olabilir. Her şey piste bağlı. Her zaman başlangıç için doğru şeyleri yapmaya çalışıyorsunuz ve gerçekten hiçbir şeyi planlayamazsınız. Sadece doğru olduğunu düşündüğünüz yöne gidersiniz ve bazen kazanır, bazen kaybedersiniz. Fakat bu oyunun bir parçası." yanıtını verdi.

Fin pilot, takımın testlerdeki performans göz önüne alındığında, şimdiye kadar aldıkları sonuçların hayal kırıklığı yaratıp yaratmadığını da yorumladı.

Fin pilot, "Bahreyn'de muhtemelen genel olarak pistten ötürü çok güçlüydük. Belki de şartlar bize daha iyi uydu, belki de yakın savaş verdiğimiz bazılarına o kadar da uymadı. Fakat geçen yıl olduğumuzdan biraz daha yakınız, ancak grubun ortasında olmayı hiç beklemiyorduk."

"Gelişmemiz gerekiyor, bu çok açık. Daha yukarılarda olmak için aracı daha hızlı hale getirmeliyiz. Bence iyi olabileceğimiz pistler olacak ve bazılarında biraz daha fazla zorlanacağız. Fakat her takım aynı şeyleri yaşayacak. Sadece aracı biraz daha hızlı hale getirmemiz gerekiyor."

"Bu hafta sonu elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve umarım yarışı bitiririz. Neler yapabileceğimizi göreceğiz. Pisti biraz değiştirdiler ve şartların nasıl olduğunu görmemiz lazım. Fakat umarım ilk yarışlardan biraz daha iyi olabiliriz." dedi.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images