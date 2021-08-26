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Formula 1 Haberler

Raikkonen: ''Umarım düşündüğümüzden hızlı oluruz''

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Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, Belçika Grand Prix'sinde takımının hızının ''düşündüklerinden iyi olmasını umduğunu'' söyledi.

Raikkonen: ''Umarım düşündüğümüzden hızlı oluruz''

Formula 1'in yaz tatili arası bitti ve bu hafta Belçika Grand Prix'siyle takvim kaldığı yerden devam ediyor.

Raikkonen, yaz arasının iyi geçtiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı: ''İyiydi. Farklı yerlere ve ülkelere gittim. Aynı zamanda ailemle vakit geçirdim, bu yüzden iyiydi.''

''Hazır olup olmadığımı bilmiyorum ancak buradayız ve tekrar başlayıp neler olduğunu göreceğiz.''

Fin pilot daha önce Spa pistinde dört kez Grand Prix kazanmasına rağmen, bu durumun Spa'da çok özel bir durum olmadığını düşündüğünü ve bu hafta sonu hızlı değişebilecek hava koşulları nedeniyle biraz zorlanabileceklerini dile getirdi.

''Bunun, bu pistte çok özel olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki bu pistte çok keyif alıyorum ve burada iyi yarışlarım da oldu, kötü yarışlarım da oldu.''

''Ancak bence birçok insan buradan keyif oluyor çünkü yarışlar genelde çok iyi oluyor. Her zaman olduğu gibi bu hafta sonu da hava burada oldukça çabuk değişebilir ve bence bu biraz zorlayıcı olacak.''

''Fakat aynı zamanda da bu herkes için aynı ve elimizden geleni yapmaya çalışacağız.''

Fin pilot, Formula 1'deki ilk yarışına 20 yıl önce çıktı ve pistin 2001'de daha zor olup olmadığı sorulan Raikkonen, ''Görüldüğü üzere pist aşağı yukarı aynı kaldı. Tabii ki bazı kaçış alanları işi daha zorlaştırdı çünkü kerbden sonra çim veya kum vardı.''

''Ancak artık asfalt olduğu için şansınızı deneyebilirsiniz. Fakat bu neredeyse her pistte değişti. Eski Bus Stop şikanını tercih ederim. Yıllar boyunca bunu biraz değiştirdiler.''

''Bence başlangıçta oldukça iyiydi. Sanırım bazı kaçış alanları ve son şikanın dışında neredeyse aynı pist. Tabii ki araçların artık daha fazla yere basma gücü var bu yüzden de bazı yerlerde daha kolay gidiyorlar.''

''Mesela Eau Rouge eskiden oldukça zorluydu şimdi ise bizim için düzlük gibi. Ancak bazı virajlar da çok daha hızlandı.'' ifadelerini kullandı.

2022 yılında serinin kuralları değişecek ve bu da araç tasarımlarının değişmesine neden olacak.

Gelecek sezon kullanılacak olan araçların daha az yere basma gücüne sahip olması bekleniyor ve Spa'daki hızlı virajların 2022 araçlarında baş etmesi daha mı zor olacağı sorulan Raikkonen, araçları sürmeden bilemeyeceğini ekledi.

''Yere basma gücünün nasıl olacağını bilmiyorum. Bence yine yeterince yere basma güçleri olacak. Eau Rouge gibi yerlerde zorlanmalar olacağını düşünmüyorum. Fakat bunu araçları sürmeden bilemeyiz. Ancak ıslak koşullarda burası zorlu bir yer. Bekleyip görmemiz gerekiyor.''

Alfa Romeo şu anda takımlar şampiyonasını dokuzuncu sırada iki puanla götürüyor ve arkalarında sadece hiç puan alamamış olan Haas var.

Bu hafta sonu Belçika'da ne kadar rekabetçi olacakları sorulan Raikkonen, düşündüklerinden daha hızlı olmayı umduğunu ve bu hafta sonunun kolay olmayacağını söyledi.

''Umarım düşündüğümüzden daha hızlı oluruz. Yani, bu hafta sonu uzun düzlüklerin çok olduğu bir yerde sahip olduğumuz kısıtlamaların olması iyi değil. Ancak uzun düzlüklerin çok olduğu başka yerlerde iyi durumdaydık. Bilmiyorum. Kolay olmayacak, bu kesin. Fakat hava koşulları da birazcık karışık olacak gibi, hiçbir zaman bilemiyorsunuz.''

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, Fin pilotun takımın Hinwil'deki fabrikasında iyi işler çıkardığını söylemişti.

Raikkonen ise bu konu hakkında şu yorumlarda bulundu:  ''Muhtemelen en yakın ben olduğum için! Benim için oraya gitmek çok kolay. Sadece dört dakika uzaklıktayım.''

''Bu takım için hâlâ yeni bir şey. Birçok işin bitirilmesi gerekli ve benim de diğer simülatörlerde biraz tecrübem var ve bunu yapıyorum.''

''Bir yerde tüm gün boyunca oturmak çok eğlenceli değil ancak bu iyi insanların toplandığı bir grup ve şu ana kadar her şey yolunda gidiyor.''

Spa'daki hangi virajı en çok sevdiği sorulan Raikkonen, tüm pisti genel olarak çok sevdiğini de belirtti.

''Ben genel olarak pisti seviyorum. Sevmediğim hiçbir viraj yok. Ancak muhtemelen bu dönemde en zoru, tabii ki araca göre de değişir ama 10. viraj ve arka arkaya iki sol viraj eğer iyi bir aracınız varsa kolay.''

Fernando Alonso'nun 2022'de de Alpine'de kalacağı kesinleşti ve meslektaşı gibi daha önce spora iki yıl ara veren Raikkonen, ''2009'un sonunda yarışmaktan hâlâ keyif alıyordum ancak sonrasında değil. Eğer bana o dönemde sorsaydınız, geri dönmeyi planlamıyordum.''

''Fakat iki yıl içinde işler değişti. Başka kategorilerde yarışmaktan zevk aldım ve başkalarına karşı yarışmaya başladım.''

''Sonrasında geri dönme seçeneğim vardı ve geri döndüm. Fakat tabii ki o iki yıl olmasaydı bugün burada olmazdım.'' söylemlerinde bulundu.''

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