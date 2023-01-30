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Formula 1 Haberler

Raikkonen üçüncü kez baba oluyor

F1 şampiyonu Kimi Raikkonen, üçüncü kez baba olmaya hazırlanıyor.

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Raikkonen üçüncü kez baba oluyor
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Formula 1 tarihinin saf hız anlamında en iyi sürücülerinden birisi olarak kabul gören Kimi Raikkonen, 2021 sezonunun ardından F1 kariyerini sonlandırmıştı.

Şimdilerde herhangi bir yerde yarışmayan Raikkonen, oğlu Robin'e vakit ayırıyordu.

Minttu Virtanen ile evliliğinden iki çocuğu bulunan Fin sürücü, şimdi üçüncü kez baba olmaya hazırlanıyor.

Çiftin yaptığı açıklamada, üçüncü bir çocuk bekledikleri belirtildi fakat şimdilik çok fazla ayrıntıya verilmedi.

 
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