Raikkonen üçüncü kez baba oldu

2007 Dünya Şampiyonu Kimi Räikkönen'in eşi Minttu Räikkönen, salı gecesi önceden bilinen bir haberle paylaşımda bulundu ve aileye yeni bir üyenin katıldığını açıkladı.

Kimi ve Minttu'nun bir kız çocuğu dünyaya geldi ve ona Grace adı verildi.

İkili sosyal medyadan yayınladıkları duygusal bir fotoğrafa, "Dünyaya hoş geldin, Grace! Seni çok ama çok seviyoruz!" yazdılar.

Henüz başka bir ayrıntı paylaşılmadı, ancak ailenin kızlarının doğumunu hemen duyurmasına bakılırsa, bebeğin ve annenin sağlıklı olduğu düşünülebilir.

Minttu ile birlikte çekilen fotoğrafta, Kimi'ye ek olarak 8 yaşındaki Robin ile 6 yaşındaki Rianna yer alıyor.