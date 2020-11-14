Raikkonen: "Üçüncü antrenman turlarında attığımız turlar, Alfa Romeo'ya yardım etti"

Kaotik sıralama turlarında Raikkonen ve takım arkadaşı Antonio Giovinazzi, üçüncü bölüme kalmayı başardılar ve sırasıyla sekizinci ile onuncu oldular.

Bu, Alfa'nın bu yıl ilk kez üçüncü bölüme kaldığı anlamına geliyordu.

İsviçreli ekip, cumartesi sabahı yapılan antrenman turlarında durum kötüleşmiş olsa bile piste çıkarak fazladan turlar atmayı tercih etti. Hatta Giovinazzi spin atarak bariyerlere dahi çarptı.

2005 yılında Türkiye GP'yi kazanan Raikkonen, attıkları fazladan turlar ve öğrendikleri bilgilenin kendilerine yardım ettiğini düşünüyor.

Sky'a konuşan Raikkonen şunları söyledi: "Sabah seansında deli gibi zorlandık, sonrasında bize yardım eden birkaç değişiklik yaptık ve çok kötü olan şartlarda birkaç tur attık. Bence bu turlar, sıralamalarda bize yardımcı oldu."

"Dediğim gibi harika bir his yok ama en azından durumun herkes için aynı olduğunu düşünüyorum. Bu tür koşullarda olmak bize fayda sağladı."

"Durumun üstesinden gelmeye çalıştık. Spin atmak çok kolaydı, pitten çıkış turlarımdan birinde aracın kontrolünü kaybettim ama bence en iyisi yapmayı başardık."

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Antionio Giovinazzi ise sonuçtan memnun olduğunu ve yarın daha iyi bir iş yapmak istediklerini söylüyor.

"Umarım yükseliriz. Özellikle bu çılgın şartlarda ilk turda neler olabileceğini asla bilemeyiz. Ama şu ana kadar sonuçtan gerçekten memnunum, her iki araçla da Q3'e kaldık ve 500. yarışı kutlamak için iyi bir sonuç aldık. Bu yüzden böyle devam etmeliyiz ve umarım harika bir yarış çıkarıp, harika bir sonuç alabiliriz."

"İşin sırrı pistte kalmaktı. Bugün gerçekten zordu ve güven her geçen tur artıyordu. Yaptığım şey buydu. Yavaş şekilde başladım ve son turlarda her şeyi bir araya getirdim. İkinci bölümde işe yaradı. Üçüncü bölümde geçiş lastiklerini kullandım, çalışmadılar ve bu yüzden gerçekten zordu."