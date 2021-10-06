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Raikkonen: "Türkiye'de tüm fırsatlara karşı hazırlıklı olmalıyız"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, Türkiye Grand Prix'sinde karşılarına çıkabilecek tüm fırsatlara karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini söylüyor.

Raikkonen: "Türkiye'de tüm fırsatlara karşı hazırlıklı olmalıyız"

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, son yarış Rusya'da, yarışın son bölümündeki fırsatları değerlendirmiş ve yarışı sekizinci bitirerek değerli puanlar kazanmıştı.

Fin pilot, Türkiye GP öncesi verdiği demeçte şöyle dedi: "Özellikle pek çok kez bir hedefe bu kadar yaklaşıp, onu kaybettikten sonra, ilk 10'a girmek her zaman için güzeldir."

"Bu sonucu oldukça özel şartlarda aldık ve bu yüzden performans anlamında pek anlam ifade etmiyor. Fakat aynı zamanda bazı doğru kararlar almamız gerekiyordu ve bunu başardık. Zor anlarda soğukkanlılığımızı koruduk ve yarış bitmeden önce iyi bir yükseliş gerçekleştirdik."

"Türkiye'de bir başka ilginç yarış daha olacak. Geçen yılki hafta sonu olaylıydı ve bu sefer de aynısının olabileceğini biliyoruz. Tetikte olmamız gerekiyor ve hafta sonu ilerledikçe işlerin nasıl şekilleneceğini görmeliyiz."

Antonio Giovinazzi de Türkiye'deki yarışı sabırsızlıkla beklediğini söylüyor.

"Türkiye'de yeniden yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Son yarış bizim için kolay değildi ve normalde daha fazlasını başarabilirdik fakat artık geride kaldım ve önüme bakıyorum."

"Geçen yılki İstanbul deneyimimi hatırlıyorum da, oldukça benzersiz bir yarıştı ve 2020'de yaşadığımız düşük yol tutuş şartlarının tekrarlanmasını beklemesek de, olabilecek her şeye karşı hazırlıklı olmalıyız."

"Takımın Sochi'de aldığı güçlü sonuçlar hepimize büyük destek verdi ve bu hafta sonu bunu geliştirmek istiyoruz." dedi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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