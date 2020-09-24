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Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Tüm alanlarda gelişmemiz gerekiyor"

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Raikkonen: "Tüm alanlarda gelişmemiz gerekiyor"
Ekleyen:
, Editör

Alfa Romeo F1 pilotu Kimi Raikkonen, aracı tüm alanlarda geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Alfa Romeo bu yıl beklentilerin altında bir performans sergiledi ve şu anda şampiyonayı sadece dört puanla sekizinci sırada götürüyor.

Kimi Raikkonen, ilk puanlarını son yarış Mugello'da aldı ve Rusya GP öncesi verdiği demeçte, aldıkları puandan memnun olduğunu ve aracı geliştirmeye devam etmeleri gerektiğini söyledi.

"Her zaman daha fazlasını istiyoruz ancak bu sporda kolay değil. Yavaş yavaş doğru yöne gidiyoruz. Ama herkes aynı şeyi yapıyor. Doğru yöndeyiz ama yapmamız gereken çok iş var. En azından daha iyi sonuçlar almaya başladık ve cumartesi günleri daha iyiyiz. Son birkaç yarış zordu fakat puan almayı başardık."

"Mugello'da bir hata yaptım ve bir sıra kaybettik. Ama en başından beri araçta hasar vardı. Elimizden geleni yapıyoruz ve bir dahaki sefere daha iyi olmaya çalışacağız."

Fin pilot, "Aracın hangi alanlarının gelişmesi gerekiyor ve karmaşık geçen yarışlarda puan almak için nelerin gelişmesini görmek istersin?" şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi: "Tüm alanlar. Hepimiz motorun bizim ya da Ferrari'nin olmasını istediği yerde olmadığını biliyoruz. Ancak bu, şu anda elimizde olmayan veya kimsenin elinde olmayan bir şey. Değiştirebileceğimiz şeylere konsantre olmamız gerekiyor. Tabii konu aeroya ve şasiye geliyor. Aero her zaman en önemli parçalardan biridir. Ama dediğim gibi bunu geliştiriyoruz ve geliştirilmesi gereken başka alanlar da var. Ama gidip kazananlara sorarsanız, onlar bile araçlarıyla ilgili sorunlar bulurlar. Her zaman şikayet ettikleri şeyler vardır. Araç gelişim süreci hiç bitmeyen bir hikayedir. Yani yeni bir şey değil. Gridde hangi araca sahip olursanız olun her zaman geliştirebileceğiniz ve daha hızlı hale geliştirebileceğiniz alanlar vardır."

Raikkonen, F1 tarihinin en çok yarışa çıkan pilotu olmaya hazırlanıyor.

Fin pilot, "Kalsam  bile kalmanın nedeni bu değil. Bence her rekor bir noktada kırılacak. Bu sadece işin bir parçası. Bunu defalarca söyledim. Şu an benim için gerçekten bir fark yaratmıyor. Ama gelecekte dönüp baktığımda, rakam ne olursa olsun veya konumum ne olursa olsun belki biraz daha farklı bakabilirim. Ama şu anda buraya yarışmaya geldim." dedi.

 

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Editör Kemal Şengül

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