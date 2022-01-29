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Formula 1 Haberler

Raikkonen, taraftarların kendisini neden sevdiklerini bilmiyor

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Luke Smith
, Grand prix editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Kimi Raikkonen, Formula 1 taraftarlarının kendisini neden bu kadar sevdiklerini bilmediğini söylüyor.

Raikkonen, taraftarların kendisini neden sevdiklerini bilmiyor
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2007 dünya şampiyonu, geçtiğimiz sezon sonunda F1 kariyerine son verdi ve gelecek için herhangi bir yarış planı bulunmuyor. Bunun yerine ailesiyle daha fazla vakit geçirmek istiyor.

Pistteki başarısı ve pist dışındaki tavrıyla F1'deki en popüler isimlerden biri haline gelen Raikkonen, neden bu kadar sevildiğini bilmiyor.

Raikkonen, Motorsport.com'a, "Beni neden sevdiklerini bilmiyorum."

"Belki de olduğum kişi yüzündendir. Sürekli garip, acayip ya da her ne derseniz!"

"Benim için bu normal ama dışarıdan, herkes için öyle olmayabilir. Ben çoğu şeyi kendi bildiğim şekilde yaptım." dedi.

Raikkonen, başkalarını memnun etmek için olmadığı biri gibi davranmak yerine, doğru olduğunu düşündüğü tavrı korumanın kendisi için önemli olduğunu söyledi.

"Bazen başka bir yola sapmanız gerekebiliyor. Özellikle de başlangıçta daha zor oluyor çünkü sizi bir yere koymaya çalışıyorlar. Eğer bunu yapmazsanız, sizi değiştirmeye çalışmaktan vazgeçiyorlar."

"Onlar için, 'Belki de istediğini yapması için onu rahat bırakmamız daha iyi.' demek daha kolay."

"Başlangıçta bunun için savaştığım için mutluyum çünkü sonrasında başkası olmaya çalışmak daha zor olurdu."

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing fans and banner

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing fans and banner

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Raikkonen, imajını korumaya çalışmaktansa, insanların beğeneceği şekilde davranmanın kendisi için daha zor olacağını söyledi.

Raikkonen, "Bence bir süreliğine, insanların söylediklerini yapabilir ya da istedikleri gibi olabilirsiniz. Ancak bunu uzun süre yapmanın iyi veya sağlıklı olacağını sanmıyorum." dedi.

Raikkonen, örneğin 2012 Abu Dhabi Grand Prix'sindeki "beni rahat bırakın" radyo mesajı gibi ikonik anlarından bazılarını taraftarları gibi hatırlamıyor.

Raikkonen, böyle şeyleri umursayıp umursamadığı sorusuna, "Hayır pek umursamıyorum. Sonunda yarışı kazandık ve orada olan insanlar ne olduğunu biliyor."

"Bir şeyleri farklı yönlere çekip başka şeyler çıkarmak kolay. Ancak yarışı kazanmak için Cuma'dan Pazar'a kadar yapılan uzun bir çalışma var. Buna karşı iyi veya kötü hiçbir duygum yok." dedi.

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